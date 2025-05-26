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Полина Лааксо
Еда

«Вкусвилл» приостановил работу кофеен «Вместе», открытых с сетью Do.Bro Coffee

Их было две. Они работали в тестовом режиме в Москве с 2024 года.

  • На то, что кофейни закрыты, обратили внимание «Ведомости». Во «Вкусвилле» рассказали, что выводов «пока не делают» ни об окончательном закрытии кофеен, ни о масштабировании.
  • По словам ритейлера, «проекты ищут ценность для покупателя», не уточнив, что не получилось на этот раз и какие есть гипотезы на будущее. Помещения он всё ещё арендует.
  • В One Price Coffee отметили: рынок кофеен высококонкурентный. Потребители стали лучше разбираться в кофе, а ещё они лояльны к отдельным брендам, так что «новые игроки могут чувствовать себя не очень уверенно», даже если они были известны в других сегментах. В консалтинговой фирме RestCon добавили, что на маржинальности бизнеса сказываются нестабильность биржевых цен на кофе и проблемы с логистикой.
Источник фото: Crispy News
Источник фото: Crispy News
  • Осенью 2023 года «Вкусвилл» выкупил бренд и основные активы сети кафе «Андерсон». Компания рассказывала, что продолжит развивать бизнес по франшизе и «усилит позиции на рынке общепита».
  • В том же году ритейлер начал тестировать формат фруктово-овощных лавок со смузи и соками и открыл первые кафе, работающие отдельно от магазинов.
  • В марте 2024 года его структура учредила ООО «Римляне», чтобы протестировать формат пиццерий. Уже в июне «Вкусвилл» и сеть автокафе Coffee Machine начали тестировать придорожные кафе «Бодрю». К апрелю 2025 горда компании закрыли все четыре точки: они не показали «высокой ценности для покупателей».

#новости #вкусвилл

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