Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» в доход государства

Заседание было закрытым.Арбитражный суд Москвы в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры к Universal Beverage Company и акционеру группы Леониду Смирнову, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из участников процесса. О том, что суд обратил в доход государства активы «Главпродукта» и собственность Смирнова, пишет также ТАСС со ссылкой на суд.Генпрокуратура подала иск к Universal Beverage Company и Смирнову в марте 2025 года. В качестве иных лиц указаны Universal Company 2000 Inc и ООО «Феникс-К», третьих лиц — Росимущество, АО «ВТБ Регистратор», ООО «Промсельхозинвест» (основное юрлицо «Главрпродукта») и другие.По данным «Ведомостей», Генпрокуратура требовала изъять в доход государства его ключевые компании Смирнова и обвиняла его в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американском JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления».В октябре 2024 года президент Владимир Путин своим указом передал во временное управление Росимущества «Главпродукт» и ещё несколько российских юрлиц. По данным Генпрокуратуры, пишет «Ъ», Смирнов «из мести» стал блокировать работу временной администрации.Universal Beverage Company заявила о «незаконности смены владельцев» у её бизнеса в России. По словам компании, Росимущество получило акции нескольких её предприятий, хотя «временное управление не предполагает смены собственника». Также она подала несколько исков в московский Арбитражный суд: по двум суд отказал, по третьему заседания продолжаются.Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения, основал «Главпродукт» в 1999 году, напоминают «Ведомости». Компания — один из крупнейших в России производителей консервов.Источник: iRecommend #новости #главпродукт