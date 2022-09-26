Еда
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Владелец «Додо пиццы» приостановит развитие сети «Донер 42» и сосредоточится на том, чтобы вывести партнёров в прибыль Статьи редакции

Люди не возвращаются в кафе, а продажи падают. Поэтому нужна приостановка — чтобы разобраться в причинах.

  • Об этом написал глава группы Dodo Brands Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале. Решение приняли «за день до мобилизации», оно не связано с изменением прогноза экономической ситуации, пояснил он.
  • Открытие новых точек приостановлено. Объекты, которые строятся и по которым подписаны договоры, планируют запустить. При этом команда сосредоточится на росте продаж текущих точек, развитии концепции, меню, продукта, маркетинга и операционной работе.

Ни одна работающая точка не демонстрирует уверенного накопления клиентской базы, напротив, мы наблюдаем стагнацию и падение продаж. Это говорит, что новые клиенты не возвращаются, а значит, у нас что-то не так с продуктом, меню, позиционированием, концепцией, ценами, сервисом или операционной работой.

Нам нужно разобраться, найти причины низкой возвращаемости, проблемы, улучшить наш продукт, увеличить продажи и вывести первых партнёров в прибыль.

Фёдор Овчинников
  • По словам Овчинникова, решение о масштабировании оказалось «преждевременным». Из-за этого сменится и глава «Донер 42» — вместо Октавиана Низамова им временно станет Иван Тихов, гендиректор «Додо пиццы» в регионе Евразия (Россия, Казахстан и Беларусь). Он будет совмещать обе должности.
  • Первое кафе «Донер 42» открылось в декабре 2020 года в Москве. К 2023 году компания планировала открыть 100 точек. Из них 50 точек хотели запустить в Санкт-Петербурге, ещё 30 — в Казахстане, оставшиеся 20 — в регионах России. Сейчас в сети работает восемь точек — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Невинномысске, Чебоксарах, Казани и Новом Уренгое.

#новость #донер42 #додо

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24 комментария
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 roboto

Дорого и не вкусно

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Иван

Фёдор Овчинников! Уже разобрались! Сделайте вкуснее и снизьте цену.

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Вася Пражкин

Слишком просто для Федора, не купится на такое.

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Z1egfr1ed

и порции слишком маленькие

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Мурад Муртазалиев

Все изначально было понятно же.
Эту франшизу шаурмятни даже действующие франчайзи не стали разбирать как горячие пирожки. Хотя один мне тут доказывал обратное)

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Roman Moskovskiy

Ну ничего, сейчас уедут все мастера настоящей шавермы и понесется

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segamega

То есть пока лохи были, прибылью никто не заморачивался)))

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Невкусно и грустно

Шел 8 месяц. Федор начал подозревать, что что-то происходит ...

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Иван

Я бы скорее поблагодарил Федора за честность. Проще было бы написать - "мы приостанавливаем проект, потому что сами знаете что творится". он честно написал, что сами облажались

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Дорожный торшер

"Поэтому нужна приостановка — чтобы разобраться в причинах."

Федя, могу подсказать причину.

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Alexander Klimanskiy

Ответ не очевиден. Нужно уметь продавать говно как конфеты. Каждый дурак может продавать конфеты как говно.

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Невкусно и грустно
говно как конфеты

Они это и делали. Сетевые пиццы в РФ - ужас (прежде всего из-за теста). Ближайшая нормальная (относительно) пицца - в Иль Патио, а не в Додах, Доминос или Папе.

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Саша Прохоренко

По сравнению с тем, что было до додо и папы для регионов это вышка, а так конечно нормальным пиццериям не конкурент, особенно в мск

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John Rickman

Люди не возвращаются в кафе, потому что их отправляют на фронт.

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Alexander Egorin

Потом вернуться. Будут рядом со входом сидеть, на тележке, с банкой под мелочь в руке...

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Александр Мазалецкий

Не вкусно и точка.

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Неизбежный жар

Продукт говно, инвестиции в одну точку космические. Мне, как и коллегам по индустрии, сразу это всё показалось какой-то хуйней.

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Leonid Sobchenko

Не выдержали конкуренцию с Wаурмой

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Артем

шаурму хотел за 300 продать ? А не тут то было

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Uncle Gluk

А что это за еда? Шаурма? В чем отличие от в?

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Arsenii

Что-то среднее между роллом и буррито (в зависимости от начинки), но оч непонятно. В самих точках можно, молодежно и технологично, но сам продукт даже на среднюю шавуху не тянет имхо.

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Наил
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Alex Flints

Сгоняйте в Нижний Новгород, поешьте там шаурму, сделайте такую же.

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Екатерина Сорокина

Была в донерной.
Плюсы:
- вкусно, необычная самодельная лепешка
- недорого
- есть первый заказ по 99р через приложение
- много места и мало народу

Минусы:
- обычно такие цены на старте, потом повышают
- лепешка открытая снизу, содержимое валится
- мало позиций в меню, 7 вкусов быстро надоедят

Резюме: взлетело бы 5 лет назад, но сейчас шаурму много кто умеет делать хорошо

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