Ни одна работающая точка не демонстрирует уверенного накопления клиентской базы, напротив, мы наблюдаем стагнацию и падение продаж. Это говорит, что новые клиенты не возвращаются, а значит, у нас что-то не так с продуктом, меню, позиционированием, концепцией, ценами, сервисом или операционной работой.

Нам нужно разобраться, найти причины низкой возвращаемости, проблемы, улучшить наш продукт, увеличить продажи и вывести первых партнёров в прибыль.