Владелец «Додо пиццы» приостановит развитие сети «Донер 42» и сосредоточится на том, чтобы вывести партнёров в прибыль Статьи редакции
Люди не возвращаются в кафе, а продажи падают. Поэтому нужна приостановка — чтобы разобраться в причинах.
- Об этом написал глава группы Dodo Brands Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале. Решение приняли «за день до мобилизации», оно не связано с изменением прогноза экономической ситуации, пояснил он.
- Открытие новых точек приостановлено. Объекты, которые строятся и по которым подписаны договоры, планируют запустить. При этом команда сосредоточится на росте продаж текущих точек, развитии концепции, меню, продукта, маркетинга и операционной работе.
- По словам Овчинникова, решение о масштабировании оказалось «преждевременным». Из-за этого сменится и глава «Донер 42» — вместо Октавиана Низамова им временно станет Иван Тихов, гендиректор «Додо пиццы» в регионе Евразия (Россия, Казахстан и Беларусь). Он будет совмещать обе должности.
- Первое кафе «Донер 42» открылось в декабре 2020 года в Москве. К 2023 году компания планировала открыть 100 точек. Из них 50 точек хотели запустить в Санкт-Петербурге, ещё 30 — в Казахстане, оставшиеся 20 — в регионах России. Сейчас в сети работает восемь точек — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Невинномысске, Чебоксарах, Казани и Новом Уренгое.
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Дорого и не вкусно
Фёдор Овчинников! Уже разобрались! Сделайте вкуснее и снизьте цену.
Слишком просто для Федора, не купится на такое.
и порции слишком маленькие
Все изначально было понятно же.
Эту франшизу шаурмятни даже действующие франчайзи не стали разбирать как горячие пирожки. Хотя один мне тут доказывал обратное)
Ну ничего, сейчас уедут все мастера настоящей шавермы и понесется
То есть пока лохи были, прибылью никто не заморачивался)))
Шел 8 месяц. Федор начал подозревать, что что-то происходит ...
Я бы скорее поблагодарил Федора за честность. Проще было бы написать - "мы приостанавливаем проект, потому что сами знаете что творится". он честно написал, что сами облажались
"Поэтому нужна приостановка — чтобы разобраться в причинах."
Федя, могу подсказать причину.
Ответ не очевиден. Нужно уметь продавать говно как конфеты. Каждый дурак может продавать конфеты как говно.
Они это и делали. Сетевые пиццы в РФ - ужас (прежде всего из-за теста). Ближайшая нормальная (относительно) пицца - в Иль Патио, а не в Додах, Доминос или Папе.
По сравнению с тем, что было до додо и папы для регионов это вышка, а так конечно нормальным пиццериям не конкурент, особенно в мск
Люди не возвращаются в кафе, потому что их отправляют на фронт.
Потом вернуться. Будут рядом со входом сидеть, на тележке, с банкой под мелочь в руке...
Не вкусно и точка.
Продукт говно, инвестиции в одну точку космические. Мне, как и коллегам по индустрии, сразу это всё показалось какой-то хуйней.
Не выдержали конкуренцию с Wаурмой
шаурму хотел за 300 продать ? А не тут то было
А что это за еда? Шаурма? В чем отличие от в?
Что-то среднее между роллом и буррито (в зависимости от начинки), но оч непонятно. В самих точках можно, молодежно и технологично, но сам продукт даже на среднюю шавуху не тянет имхо.
Сгоняйте в Нижний Новгород, поешьте там шаурму, сделайте такую же.
Была в донерной.
Плюсы:
- вкусно, необычная самодельная лепешка
- недорого
- есть первый заказ по 99р через приложение
- много места и мало народу
Минусы:
- обычно такие цены на старте, потом повышают
- лепешка открытая снизу, содержимое валится
- мало позиций в меню, 7 вкусов быстро надоедят
Резюме: взлетело бы 5 лет назад, но сейчас шаурму много кто умеет делать хорошо