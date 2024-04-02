Будущее
Полина Лааксо

Роскосмос утвердил эскизный проект российской орбитальной станции — её должны развернуть до 2032 года Статьи редакции

Она сможет работать без постоянного присутствия космонавтов.

  • Проект получил положительное заключение Роскосмоса, рассказала пресс-служба ведомства. Разработчик проекта и создатель станции — ракетно-космическая корпорация «Энергия».
  • Ключевая особенность новой станции, макет которой показали ещё в августе 2022 года, — открытая модульная архитектура.
  • Её центральный элемент — узловой модуль с шестью стыковочными портами. Если один из шести модулей «исчерпает ресурс», его можно будет свести с орбиты и заменить. В Роскосмосе считают, что это позволит «десятилетиями» продлевать срок службы конструкции.
  • Как рассказывали конструкторы, наклонение орбиты у российской станции составит до 97° против 51,6° у МКС. Это значит, что у космонавтов появится возможность обозревать всю земную поверхность, а не только 60%, как на МКС.
  • Ещё одно принципиальное отличие — возможность станции работать в «режиме посещения», то есть без постоянного присутствия человека. Развёртывание запланировали на период с 2027-го по 2032 год.
  • 26 июля 2022 года глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС к 2024 году — до него действуют соглашения по эксплуатации — и займётся разработкой собственной станции. О потенциальном строительстве российского проекта Борисов говорил ещё в апреле 2021-го.
  • 4 августа исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что дата выхода из МКС будет определяться «техническим состоянием станции». То есть он может прийтись как на 2025 год, так и на 2030-й. То же подтвердили и другие страны-участницы проекта.
Будущее
Полина Лааксо
«Практически вечная»: конструктор Владимир Кожевников рассказал, какой будет Российская орбитальная станция Статьи редакции

Основное из разговора ТАСС с главным конструктором станции.

Владимир Кожевников. Источник: Ракетно-космическая корпорация «Энергия»

#космос #новости #роскосмос

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18 комментариев
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 Юрий Б.

Если нет рендеров, то новость ни о чем и не взлетит

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Vladislav Kosinov

Помню как самые новые и перспективные проекты (Ангара 5 Союз 5, ПТК НП) РК планировались к 2025-му, потом 2027-му (Орел, Орленок, Амур-СПГ), затем их сменил 2030-й (Енисей) и вот наконец подоспела самая последняя новинка - 2032-й. Круто.

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Я сказал свое имя машине

Деньги спиздят, станцию не построят. Как пить дать

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Юрий Б.

Нет. В этот раз сделают все правильно.

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Вася Пражкин
Это значит, что у космонавтов появится возможность обозревать всю земную поверхность, а не только 60%, как на МКС.

Ну наконец-то они увидят, что Земля - круглая!

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Joe cocker

Они увидят что она плоская

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Sith Bender

Запустят её с лунной станции.

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Тоже хочу

- Путин: Россия станет великой державой
- РЖД нарисовал рендер поезда. Роскосмос нарисовал рендер орбитальной станции
Fail

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Филипп Гаврилов

Про клипер и станцию на луне шутим или прощаем?

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Иван Иванов

Я те пашучу!!

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Александр Свинин

Супер! Ждём 😏

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Юрий Б.

Ждем успешных взлетов. И посадок 😏

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spaceinvader

на росии пока только макеты получаются.

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Запопу Кусь

Ура! Полетели! 🚀👩‍🚀🪐
Хочу в космос! ☺️
А то на Земле надоело уже… 😒

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Вадим Д.

Так, места для рекламы рутуба, москвича и авроры оставили?

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Руссиано Цикорини
её должны развернуть до 2032 года

АСГУ завезут?

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Gerge Thunder

Одни эскизы и рендеры

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Soulis

Сейчас 2024 год. Какой прогресс есть на данный момент по созданию этой станции?

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