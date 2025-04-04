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Карина Пардаева
Будущее

Neuralink начала искать добровольцев для вживления нейрочипов по всему миру

Ранее заявки могли подать только граждане США, Канады и Великобритании.

Источник фото: Neuralink / X
Источник фото: Neuralink / X
  • Со 2 апреля 2025 года подать заявку на участие смогут желающие из любой точки мира, сообщила в своём блоге в X.
  • Компания ищет людей с тетраплегией (также известной как квадриплегия) — тех, у кого паралич верхних и нижних конечностей из-за травмы спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. На сайте компании говорится только о руках.
  • Neuralink, основанная в 2016 году, разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером. О первой операции на человеке компания рассказала в начале 2024-го. Об операции второго пациента Илон Маск сообщил в августе 2024 года. О вживлении импланта третьему пациенту стало известно в январе 2025 года.

#новости #neuralink

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