Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Путешествия
Инвестиции
Деньги
Крипто
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Будущее

Amazon заключила первую сделку с авиакомпанией о предоставлении спутникового интернета на борту

Компания отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper в апреле 2025 года.

  • Авиакомпания JetBlue начнёт предлагать пассажирам доступ к спутниковому интернету Kuiper на борту некоторых самолётов, начиная с 2027 года, сообщила Amazon.
  • Это первая сделка для проекта с авиакомпанией, отмечает The Verge. У конкурирующего Starlink от SpaceX уже есть аналогичные соглашения с United Airlines, Hawaiian Airlines, Air France и другими перевозчиками, добавляет издание.
  • Amazon работает над проектом Kuiper с 2019 года, но первую группу интернет-спутников смогла отправить только в апреле 2025 года. Всего компания планирует запустить на низкую околоземную орбиту 3236 спутников.
  • В августе 2025 года Amazon заключила первое крупное партнёрство — с национальной широкополосной сетью Австралии NBN Co. Доступ к спутниковому интернету предоставят 300 тысячам клиентов к середине 2026 года.
  • К концу августа 2025 года у Kuiper было более 100 спутников. Для сравнения: у Starlink на орбите, как писало Space.com, около 8000 спутников.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.aboutamazon.com%2Fnews%2Finnovation-at-amazon%2Fproject-kuiper-photos-internet-satellite-first-launch&postId=2197212" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Amazon</a>
Источник: Amazon

#новости #amazon #kuiper

3
1
28 комментариев