Amazon заключила первую сделку с авиакомпанией о предоставлении спутникового интернета на борту

Компания отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper в апреле 2025 года.Авиакомпания JetBlue начнёт предлагать пассажирам доступ к спутниковому интернету Kuiper на борту некоторых самолётов, начиная с 2027 года, сообщила Amazon.Это первая сделка для проекта с авиакомпанией, отмечает The Verge. У конкурирующего Starlink от SpaceX уже есть аналогичные соглашения с United Airlines, Hawaiian Airlines, Air France и другими перевозчиками, добавляет издание.Amazon работает над проектом Kuiper с 2019 года, но первую группу интернет-спутников смогла отправить только в апреле 2025 года. Всего компания планирует запустить на низкую околоземную орбиту 3236 спутников.В августе 2025 года Amazon заключила первое крупное партнёрство — с национальной широкополосной сетью Австралии NBN Co. Доступ к спутниковому интернету предоставят 300 тысячам клиентов к середине 2026 года.К концу августа 2025 года у Kuiper было более 100 спутников. Для сравнения: у Starlink на орбите, как писало Space.com, около 8000 спутников.Источник: Amazon