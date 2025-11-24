Amazon начала открывать бизнесу доступ к своему сервису спутникового интернета — конкуренту Starlink

Она тестирует его с некоторыми компаниями перед масштабным запуском в 2026 году.Источник: Amazon Amazon Leo (бывший Project Kuiper) открыл тестирование для «избранной группы» компаний перед «широким коммерческим запуском» в 2026 году. Во время тестов Amazon соберёт отзывы и адаптирует продукт под конкретные отрасли.Компания также представила финальную версию Amazon Leo Ultra — терминала, устойчивого к «высоким и низким температурам, осадкам и сильному ветру», со скоростью загрузки до 1 Гбит/с и выгрузки до 400 Мбит/с.Amazon отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper в апреле 2025 года. Как уточняет CNBC, на ноябрь у компании более 150 спутников. В планах — запустить на низкую околоземную орбиту свыше 3000 аппаратов. Для сравнения: у конкурирующей Starlink от SpaceX — около 9000 спутников на орбите, пишет издание.В августе 2025 года Amazon заключила первое крупное партнёрство — с национальной широкополосной сетью Австралии NBN Co. Доступ к спутниковому интернету предоставят 300 тысячам клиентов к середине 2026 года.В сентябре компания заключила сделку с JetBlue. Авиакомпания начнёт предлагать пассажирам доступ к спутниковому интернету на борту некоторых самолётов, начиная с 2027 года.#новости #amazon