Blue Origin Безоса объявила о запуске спутниковой сети связи — в неё войдёт более 5000 спутников, а клиентами станут госструктуры, дата-центры и бизнес

Она дополнит сервис Amazon Leo.Источник: Blue OriginПроект называется TeraWave и будет обслуживать корпоративных клиентов — дата-центры, госучреждения, крупные компании, рассказала Blue Origin.Сеть будет включать 5280 спутников на низкой околоземной орбите (скорость передачи данных до 144 Гбит/с) и 128 на средней (до 6 Тбит/с). Развёртывание группировки спутников запланировано на четвёртый квартал 2027 года. Сколько времени займёт создание всей сети, компания не уточнила.Blue Origin объявила о запуске TeraWave через несколько месяцев после ребрендинга сервиса спутникового интернета другой компании Джеффа Безоса — Amazon. Её проект называется Amazon Leo (бывший Project Kuiper), который по плану будет включать свыше 3000 аппаратов на низкой околоземной орбите.TechCrunch отмечает, что проекты нацелены на разных клиентов. В Blue Origin пояснили: TeraWave должна решить запрос тех, кому нужен сервис с более высокими скоростями, симметричной скоростью загрузки и выгрузки и быстрой масштабируемостью.Blue Origin занимается космическими запусками: в ноябре 2025 года компания провела второй успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn, во время которого её первую многоразовую ступень впервые смогли посадить. У компании также есть многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов New Shepard и грузовой посадочный модуль Blue Moon Mark 1 для лунной миссии.Михаил ДудченкоБудущее07.12.2025Много солнца и никаких городских протестов: помогут ли орбитальные дата-центры решить нехватку мощностей для ИИ на Земле Космос не зарегулирован — это плюс. Но запустить там дата-центр гораздо дороже, а перспективы окупаемости при этом туманны. #новости #blueorogin