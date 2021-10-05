В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.

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Основатель Blue Origin Джефф Безос Recode

Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с 2000 года мечтал «проложить дорогу в космос». Однако значительных успехов достичь пока что не смог, считает Ars Technica: за всё время существования компания не запустила даже орбитальную ракету.

Производитель космической техники SpaceX тем временем стал лидером в индустрии: только в 2018 году компания Илона Маска отправила в космос 21 ракету и провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с возможностью повторно использовать её первую ступень.

Руководство Blue Origin осознало: чтобы нагнать упущенное, придётся учиться у конкурентов. Летом 2018 года исполнительный директор компании Боб Смит попросил консалтинговую фирму Avascent оценить сильные и слабые стороны SpaceX. После этого десяток топ-менеджеров Blue Origin заслушали брифинг и 1 ноября 2018-го выслали Смиту девятистраничный конспект.

Недавно эти материалы получило издание Ars Technica. Публиковать мнения руководства Blue Origin целиком и рассекречивать имена оно не стало. Но все они, считает Ars Technica, и так наглядно показывают, как нелегко приходится компании в борьбе за лидерство.

«Заметки с брифинга Avascent» для Боба Смита Ars Technica

Первая сильная сторона SpaceX: ориентация на клиента

Согласно отчёту Avascent, SpaceX важно угодить клиенту и предложить нужные ему услуги по более низкой цене. «Мы нередко воспринимаем клиента как помеху, а они ориентированы на него. И нам следует у них поучиться», — заключил один из руководителей Blue Origin.

Avascent отметила, что ракета Маска Falcon 9 «захватила» в 2010-х годах значительную долю рынка, поскольку что брала за вывод спутников на геостационарную орбиту на 50% меньше, чем лидер отрасли — европейская компания Arianespace с её ракетой Ariane 5.

До середины 2010-х годов Falcon 9 заметно проигрывала по производительности аппарату Arianespace. Но разработчики были готовы самостоятельно совершенствовать бортовые системы своих спутников, чтобы сэкономить и полететь на Falcon 9.

В отличие от Falcon 9, ракета Безоса New Glenn отличается значительно более высокой производительностью и вмещает более тяжёлые и габаритные спутники. Однако запросов на подобные аппараты на рынке пока что нет. «В теории мы сможем провозить нестандартные по дизайну спутники», — заключила компания, но появятся ли они — она не знает.

SpaceX тем временем отвечала на уже существующие запросы: максимизировала грузоподъёмность, распределяла риски, сокращала стоимость услуг.

Вторая сильная сторона SpaceX: умение экономить

По данным Avascent, что SpaceX активно пытается минимизировать затраты на производство:

Все сделки на сумму свыше $10 тысяч одобряет Маск — в единоличном порядке.

Компания готова сделать выбор в пользу менее производительных, но более дешёвых деталей, если их качества достаточно для решения задач.

Blue Origin же всегда рассматривала вопрос денег во вторую, а иногда и в третью очередь, никакой подотчётности не вела и сама призналась, что разрабатывает порой очень дорогие детали.

Недостаточно просто пересмотреть подход к производству и закупкам — нам стоит пересмотреть финансовую культуру целиком и оценивать фактор затрат так же строго, как производительность. один из руководителей Blue Origin

После брифинга Avascent директора Blue Origin также признали, что в компании нет эффективных способов оценить затраты перед запуском какого-либо проекта — и это её слабая сторона. «Наши прогнозы едва совпадают со стоимостью отдельных материалов, не говоря уже о производстве в целом», — говорят в Blue Origin.

Как Маск научился грамотно рассчитывать затраты, компания точно не знает. Однако издание считает, что основное отличие кроется в том, как оба основателя начинали строить свой бизнес. Основав SpaceX в 2002 году, Маск вложил в компанию всего около $100 млн, и миллиардером стал только спустя годы. Поэтому фирме изначально приходилось бороться, чтобы выжить: выигрывать коммерческие и государственные контракты и учиться максимально сокращать расходы.

Безос же основал Blue Origin в 2000 году как «мыслительный центр» и превратить его в аэрокосмическую компанию задумал лишь в конце 2000-х годов. К тому времени он уже накопил сбережений и поэтому к середине 2010-х мог выделять по $1 млрд в год из собственного кармана, чтобы удержать Blue Origin на плаву.

У Blue Origin много денег, но она мало что делает. Инженеры, как мне видится, лучше думают, когда вынуждены работать в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Гвинн Шотвелл президент SpaceX

Третья сильная сторона SpaceX: вертикальная интеграция

SpaceX старается строить большую часть ракет и космических аппаратов своими силами, чтобы минимально зависеть от подрядчиков, а также экономить время и деньги. По данным Avascent, самостоятельно компания производит около 70% машин.

Blue Origin изготавливала детали сама менее чем в половине случаев. Проблема, по словам руководства, заключалась в том, что компании не хватало машиностроителей.

Поэтому Blue Origin решила также частично перейти на стратегию вертикальной интеграции и взять на себя 70% разработки стальных топливных баков для второй ступени New Glenn. Для этого она запустила проект под кодовым названием «Джарвис» — в надежде, как и SpaceX, снизить стоимость ракетных запусков.

Четвёртая cильная сторона SpaceX: молодые и мотивированные cотрудники

По словам Avascent, юные специалисты рассматривают SpaceX как «Гарвард в мире ракетостроения». Поэтому компании удаётся активно нанимать молодых инженеров и заставлять их работать сверхурочно, чтобы добиваться высоких результатов. Очаровывает студентов и глобальная миссия Илона Маска — колонизировать Марс, подумало руководство. Возможно, Blue Origin могла бы придумать нечто похожее с Луной.

Blue Origin, в свою очередь, слишком придирчива, когда дело доходит до стажировок. Мы принимаем лишь 1,7% заявок, хотя могли бы давать шанс большему числу выпускников и просто чаще устраивать ротацию. один из руководителей Blue Origin

Blue Origin также задумала пересмотреть систему корпоративных выплат. SpaceX обычно платила сотрудникам среднюю по рынку зарплату, а иногда даже ниже. Но зато предлагала им опционы на частные акции компании, которые за всё время существования заметно выросли в цене.

Фирма Безоса, наоборот, платила более высокие зарплаты, а её опционы при этом стоили гораздо меньше. Поэтому один из руководителей заявил: «Нам нужно иначе поощрять сотрудников за достижения. Корпоративные ужины и мероприятия продуктивность не поднимут, чего не скажешь о внушительных финансовых стимулах. Сотрудники SpaceX усердно работают не только из-за целевых показателей. Они знают, что их собственный вклад повысит ценность выданных им опционов».

SpaceX также известна тем, что заставляет сотрудников работать сверхурочно — 80-часовые рабочие недели в компании не редкость, если командам нужно завершить важные проекты. «Blue Origin кажется на фоне SpaceX даже несколько ленивой компанией. В выходные здесь почти никто не работает», — сказали в руководстве.

Если компании нужно уложиться в сроки, то можно выйти и в выходные. Такой должна быть культура в производственной индустрии, но у нас её нет: сотрудники Blue Origin привыкли работать по 40 часов в неделю. Я не говорю, что нам нужно трудиться по 80 часов, но того, что есть, недостаточно, чтобы отправить на орбиту ракету-носитель New Glenn и выполнить обязательства по контракту с United Launch Alliance. один из руководителей Blue Origin

В отчёте Avascent отмечает, что иногда SpaceX увольняет 10% наименее продуктивной рабочей силы, чтобы оставить в штате только высокоэффективных сотрудников. Руководители Blue Origin согласились, что им достаточно будет сократить всего 5%. «Это позволит нам отказаться от тех, кто тормозит прогресс или не справляется с базовыми задачами», — сказали в руководстве.

Пятая cильная сторона SpaceX: она учится на практике

Инженеры SpaceX используют итеративный подход — меньше времени тратят на исследования и больше уделяют строительству и тестированию решений. Так, в ходе испытаний космического корабля Starship компания взорвала полдюжины прототипов. Такой подход позволяет ей:

быстрее находить неисправности;

сокращать будущие риски;

в конечном итоге создать наиболее надежный аппарат.

«Мы слишком много рассуждаем и совершенно недостаточно делаем. А SpaceX тем временем сумела достичь того, о чём другие компании в аэрокосмической отрасли могут только мечтать», — написал один из руководителей.

Директора Blue Origin также отметили, как умело SpaceX справляется с неудачами. В 2017 году компания опубликовала на YouTube видео с провальными попытками посадить ракету Falcon 9, назвав его «Как не стоит сажать ракетные ускорители». По словам руководства Blue Origin, своей открытостью SpaceX очаровала экспертов, клиентов и общественность.

«Они показывают миру, что инноваций не бывает без неудач. То же нужно сделать и нам: показать, над какими прорывами мы работаем, что пока не получается и чему нас это учит», — рассудил один из руководителей.

«Как не стоит сажать ракетные ускорители». На октябрь 2021 года ролик просмотрело около 27 млн пользователей

Изменила ли Blue Origin свои стратегии после отчёта

Сделала ли что-то компания после брифинга Avascent, неизвестно, пишет издание. SpaceX с 2018 года запустила на орбиту более 60 ракет, и среди них — четыре миссии с участием человека. Она также выиграла многомиллиардный контракт NASA, чтобы создать посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну, хоть его и приостановили до 1 ноября.

Blue Origin за то же время провела один суборбитальный полёт на корабле New Shepard вместе с Безосом «на борту». А её первый орбитальный запуск, предполагает издание, состоится только после 2024 года. К тому же, не стала прозрачнее и культура компании, о которой руководство так много говорило в 2018 году.

Чтобы добиться успеха, Безосу не нужно «воссоздавать» SpaceX — у неё своя уникальная экосистема. Начать основателю следует с себя. По словам издания, ему стоит:

Больше времени уделять развитию и внутренним процессам, а не появляться в компании на пару часов, чтобы «подписать чеки».

Общаться с сотрудниками лично, а не довольствоваться пересказами директора Смита.