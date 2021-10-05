«У Blue Origin много денег, но она мало что делает»: как компания хотела исправить свои ошибки и учиться у SpaceX Статьи редакции
В 2018 году директор Blue Origin запросил отчёт по сильным сторонам компании SpaceX. Из него он узнал, что Маску важно угождать клиенту, сокращать затраты, производить всё самому, нанимать молодёжь и учиться по ходу дела. Какие выводы сделало руководство и получилось ли что-то изменить — в пересказе Ars Technica.
Основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос с 2000 года мечтал «проложить дорогу в космос». Однако значительных успехов достичь пока что не смог, считает Ars Technica: за всё время существования компания не запустила даже орбитальную ракету.
Производитель космической техники SpaceX тем временем стал лидером в индустрии: только в 2018 году компания Илона Маска отправила в космос 21 ракету и провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с возможностью повторно использовать её первую ступень.
Руководство Blue Origin осознало: чтобы нагнать упущенное, придётся учиться у конкурентов. Летом 2018 года исполнительный директор компании Боб Смит попросил консалтинговую фирму Avascent оценить сильные и слабые стороны SpaceX. После этого десяток топ-менеджеров Blue Origin заслушали брифинг и 1 ноября 2018-го выслали Смиту девятистраничный конспект.
Недавно эти материалы получило издание Ars Technica. Публиковать мнения руководства Blue Origin целиком и рассекречивать имена оно не стало. Но все они, считает Ars Technica, и так наглядно показывают, как нелегко приходится компании в борьбе за лидерство.
Первая сильная сторона SpaceX: ориентация на клиента
Согласно отчёту Avascent, SpaceX важно угодить клиенту и предложить нужные ему услуги по более низкой цене. «Мы нередко воспринимаем клиента как помеху, а они ориентированы на него. И нам следует у них поучиться», — заключил один из руководителей Blue Origin.
Avascent отметила, что ракета Маска Falcon 9 «захватила» в 2010-х годах значительную долю рынка, поскольку что брала за вывод спутников на геостационарную орбиту на 50% меньше, чем лидер отрасли — европейская компания Arianespace с её ракетой Ariane 5.
В отличие от Falcon 9, ракета Безоса New Glenn отличается значительно более высокой производительностью и вмещает более тяжёлые и габаритные спутники. Однако запросов на подобные аппараты на рынке пока что нет. «В теории мы сможем провозить нестандартные по дизайну спутники», — заключила компания, но появятся ли они — она не знает.
SpaceX тем временем отвечала на уже существующие запросы: максимизировала грузоподъёмность, распределяла риски, сокращала стоимость услуг.
Вторая сильная сторона SpaceX: умение экономить
По данным Avascent, что SpaceX активно пытается минимизировать затраты на производство:
- Все сделки на сумму свыше $10 тысяч одобряет Маск — в единоличном порядке.
- Компания готова сделать выбор в пользу менее производительных, но более дешёвых деталей, если их качества достаточно для решения задач.
Blue Origin же всегда рассматривала вопрос денег во вторую, а иногда и в третью очередь, никакой подотчётности не вела и сама призналась, что разрабатывает порой очень дорогие детали.
После брифинга Avascent директора Blue Origin также признали, что в компании нет эффективных способов оценить затраты перед запуском какого-либо проекта — и это её слабая сторона. «Наши прогнозы едва совпадают со стоимостью отдельных материалов, не говоря уже о производстве в целом», — говорят в Blue Origin.
Как Маск научился грамотно рассчитывать затраты, компания точно не знает. Однако издание считает, что основное отличие кроется в том, как оба основателя начинали строить свой бизнес. Основав SpaceX в 2002 году, Маск вложил в компанию всего около $100 млн, и миллиардером стал только спустя годы. Поэтому фирме изначально приходилось бороться, чтобы выжить: выигрывать коммерческие и государственные контракты и учиться максимально сокращать расходы.
Безос же основал Blue Origin в 2000 году как «мыслительный центр» и превратить его в аэрокосмическую компанию задумал лишь в конце 2000-х годов. К тому времени он уже накопил сбережений и поэтому к середине 2010-х мог выделять по $1 млрд в год из собственного кармана, чтобы удержать Blue Origin на плаву.
Третья сильная сторона SpaceX: вертикальная интеграция
SpaceX старается строить большую часть ракет и космических аппаратов своими силами, чтобы минимально зависеть от подрядчиков, а также экономить время и деньги. По данным Avascent, самостоятельно компания производит около 70% машин.
Поэтому Blue Origin решила также частично перейти на стратегию вертикальной интеграции и взять на себя 70% разработки стальных топливных баков для второй ступени New Glenn. Для этого она запустила проект под кодовым названием «Джарвис» — в надежде, как и SpaceX, снизить стоимость ракетных запусков.
Четвёртая cильная сторона SpaceX: молодые и мотивированные cотрудники
По словам Avascent, юные специалисты рассматривают SpaceX как «Гарвард в мире ракетостроения». Поэтому компании удаётся активно нанимать молодых инженеров и заставлять их работать сверхурочно, чтобы добиваться высоких результатов. Очаровывает студентов и глобальная миссия Илона Маска — колонизировать Марс, подумало руководство. Возможно, Blue Origin могла бы придумать нечто похожее с Луной.
Blue Origin также задумала пересмотреть систему корпоративных выплат. SpaceX обычно платила сотрудникам среднюю по рынку зарплату, а иногда даже ниже. Но зато предлагала им опционы на частные акции компании, которые за всё время существования заметно выросли в цене.
Фирма Безоса, наоборот, платила более высокие зарплаты, а её опционы при этом стоили гораздо меньше. Поэтому один из руководителей заявил: «Нам нужно иначе поощрять сотрудников за достижения. Корпоративные ужины и мероприятия продуктивность не поднимут, чего не скажешь о внушительных финансовых стимулах. Сотрудники SpaceX усердно работают не только из-за целевых показателей. Они знают, что их собственный вклад повысит ценность выданных им опционов».
SpaceX также известна тем, что заставляет сотрудников работать сверхурочно — 80-часовые рабочие недели в компании не редкость, если командам нужно завершить важные проекты. «Blue Origin кажется на фоне SpaceX даже несколько ленивой компанией. В выходные здесь почти никто не работает», — сказали в руководстве.
В отчёте Avascent отмечает, что иногда SpaceX увольняет 10% наименее продуктивной рабочей силы, чтобы оставить в штате только высокоэффективных сотрудников. Руководители Blue Origin согласились, что им достаточно будет сократить всего 5%. «Это позволит нам отказаться от тех, кто тормозит прогресс или не справляется с базовыми задачами», — сказали в руководстве.
Пятая cильная сторона SpaceX: она учится на практике
Инженеры SpaceX используют итеративный подход — меньше времени тратят на исследования и больше уделяют строительству и тестированию решений. Так, в ходе испытаний космического корабля Starship компания взорвала полдюжины прототипов. Такой подход позволяет ей:
- быстрее находить неисправности;
- сокращать будущие риски;
- в конечном итоге создать наиболее надежный аппарат.
«Мы слишком много рассуждаем и совершенно недостаточно делаем. А SpaceX тем временем сумела достичь того, о чём другие компании в аэрокосмической отрасли могут только мечтать», — написал один из руководителей.
Директора Blue Origin также отметили, как умело SpaceX справляется с неудачами. В 2017 году компания опубликовала на YouTube видео с провальными попытками посадить ракету Falcon 9, назвав его «Как не стоит сажать ракетные ускорители». По словам руководства Blue Origin, своей открытостью SpaceX очаровала экспертов, клиентов и общественность.
«Они показывают миру, что инноваций не бывает без неудач. То же нужно сделать и нам: показать, над какими прорывами мы работаем, что пока не получается и чему нас это учит», — рассудил один из руководителей.
Изменила ли Blue Origin свои стратегии после отчёта
Сделала ли что-то компания после брифинга Avascent, неизвестно, пишет издание. SpaceX с 2018 года запустила на орбиту более 60 ракет, и среди них — четыре миссии с участием человека. Она также выиграла многомиллиардный контракт NASA, чтобы создать посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну, хоть его и приостановили до 1 ноября.
Blue Origin за то же время провела один суборбитальный полёт на корабле New Shepard вместе с Безосом «на борту». А её первый орбитальный запуск, предполагает издание, состоится только после 2024 года. К тому же, не стала прозрачнее и культура компании, о которой руководство так много говорило в 2018 году.
Чтобы добиться успеха, Безосу не нужно «воссоздавать» SpaceX — у неё своя уникальная экосистема. Начать основателю следует с себя. По словам издания, ему стоит:
- Больше времени уделять развитию и внутренним процессам, а не появляться в компании на пару часов, чтобы «подписать чеки».
- Общаться с сотрудниками лично, а не довольствоваться пересказами директора Смита.
В противном случае Безосу вряд ли удастся проложить дорогу в космос — сейчас в ней слишком много выбоин, заключает издание.
Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.
Всем привет. Меня зовут Павел Амиянц, я основатель дизайн-бюро «АМИ-Дизайн» и сегодня я расскажу вам о том, как нельзя экономить на ремонте квартиры, даже если очень хочется и вам кажется, что ну вот тут-то зачем переплачивать?
Привет! Приглашаем на бесплатную практику начинающих QA-инженеров. Освежим теорию и сфокусируемся на практических занятиях: расскажем, как устроено тестирование у нас, дадим эффективные наработки из опыта компании, а лучших пригласим к нам работать.
Собрали топовые истории, что получают в благодарность от гостей официанты в Москве и Питере, какие странные заказы принимают и на что тратят свои чаевые.
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
Техники и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты, перерывов на обед и других изменений.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Солист рок-группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето больше десяти лет инвестирует в технологические стартапы, в том числе в Uber и Airbnb. «Мне нравятся компании, миссия которых не только быть успешными, но и делать мир лучше», — говорил он.
За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали мобильные операторы.
«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
Рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор сервиса гиперлокальной доставки Master Delivery, обслуживающего более 10 тысяч заказов ежедневно.