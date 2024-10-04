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Полина Лааксо
Карьера

VK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники

В компании всё опровергают.

Если вы попали под недавние сокращения в VK и готовы поделиться деталями — пожалуйста, напишите нам на почту: secret@vc.ru.

  • 3 октября 2024 года в Telegram-канале «Ёж Главное» — ранее Brief — появилось сообщение о начале волны массовых сокращений в VK (к вечеру его удалили, но оно осталось у редакции vc.ru).

Сколько человек сократили

  • По данным собеседницы канала, которая попала под увольнение 30 сентября, «численность сотрудников сократилась уже на сотни человек, а некоторые отделы ликвидируют полностью». Канал «Digital Ниндзя» со ссылкой на чат сокращённых рассказал, что уволенных, по примерным оценкам, больше 300 человек.

По данным нескольких сотрудников холдинга, с которыми удалось поговорить vc.ru, уволили около 600 человек.

Какие отделы попали под сокращения

  • В неназванном чате якобы пишут, что сокращали самых разных специалистов: продакт- и проджект-менеджеров, разработчиков, менеджеров по внутренним коммуникациям.
  • Сильнее всего, по неподтверждённой информации, затронуло отделы «Юлы», «Маруси» и «Рекламы» (там якобы уволили 30% штата). Но увольнения прошли и в других подразделениях, среди которых есть, например, «VK Клипы», но нет «VK Видео».
  • Про сокращение 80% численности отдела «Маруси» источники Sostav говорили ещё в августе 2024 года, но тогда пресс-служба холдинга опровергала новости и подчёркивала, что компания, наоборот, усиливает команды.

Несколько источников vc.ru в VK знают, что сокращения затронули прежде всего специалистов по маркетингу, рекламе и связям с общественностью.

Собеседник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил со ссылкой на свои источники, что речь идёт о сокращении единиц в отделах, которые не приносят денег или же, наоборот, требуют слишком больших вложений. О массовых увольнениях в «Рекламе» ему ничего неизвестно.

На каких условиях увольняют

  • Уйти, по информации «Ёж Главное», предлагают «по соглашению сторон с выплатой одного оклада, а при сопротивлении — до трёх окладов». В противном случае якобы угрожают увольнением по статье и чёрными списками.
  • Один из собеседников vc.ru про угрозы не слышал: расстаются в основном с выплатной одного оклада, но мирно. «Digital Ниндзя» знает, что кому-то удалось вытребовать 4,5 оклада.

С чем связывают сокращения

  • «Ёж Главное» узнал, что внутри самой компании говорят только о «перераспределении ресурсов» и низких финансовых прогнозах. Массовыми сокращениями эти увольнения не называют. В чате, на который ссылается «Digital Ниндзя», якобы сообщают, что у VK «нет денег», поэтому он и «начинает резать косты».
  • В разговоре с vc.ru несколько сотрудников сказали, что деньги есть, просто компания задумалась об оптимизации расходов в отдельных структурах. Никакой личной оценки этим действиям они не дали.
  • Некоторые напоминают, что в июне 2024 года VK назначила нового вице-президента по персоналу — Анастасию Кучай, которая ранее руководила HR-отделом в Ozon Tech. При ней маркетплейс пережил «кадровую оптимизацию».
  • Один из источников vc.ru отмечает, что сокращения в VK проходят не по её личной инициативе. Сообщения о том, что в компании якобы специально и уже давно ужесточили перформанс-ревью, чтобы увольнять именно по его итогам, собеседники редакции комментируют по-разному. Одни признались, что не заметили ужесточения, другие — что высшие оценки получить и правда сложно.

Как действуют сокращённые сотрудники

  • «Профсоюз работников ИТ» рассказал, что покинувшие VK специалисты «объединяются против компании». В частности, организовываются в чатах и готовят иски. Собеседники vc.ru о подготовке исковых заявлений не слышали.

Что говорит компания

  • В пресс-службе VK сказали, что «информация не соответствует действительности».

VK не проводит и не планирует проводить сокращений. Численность сотрудников в VK с начала 2024 года не менялась и составляет порядка 15 тысяч человек. На данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям.

пресс-служба VK
Источник фото: VK
Источник фото: VK

  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ВК» на конец 2023 года составила 66 млрд рублей. Чистый убыток — 27,7 млрд рублей.

  • Выручка ООО «В Контакте» — 56,7 млрд рублей. Чистая прибыль — 9,5 млрд рублей. У ООО «Компания ВК» это 153,9 млн и 67 млн рублей соответственно.

  • У МКПАО «ВК», которая указана конечным владельцем 100% во всех трёх ООО, выручка составила 1,4 млрд рублей, а чистый убыток — 1,6 млрд рублей.

Если вы попали под недавние сокращения в VK и готовы поделиться деталями — пожалуйста, напишите нам на почту: secret@vc.ru.

#новости #vk

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209 комментариев
Цифровые комплексы

По сообщениям СМИ, большая часть уволенных имели российские паспорта

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Gre Li

Не знаю как сейчас, но ещё несколько лет назад в крупняках было немало разработчиков с украинскими и белорусскими паспортами.

4
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Ro

А какие еще должны быть, вк же российский сервис

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Тимур Пермяков

Ну конечно, все проблемы из-за российских паспортов... А то, что компания переживает не лучшие времена, так это просто совпадение?

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Andrey Vasilev

За русский паспорт уволили, гады.

48
23
1
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Pavel Petel

Паспорт гражданина Российской Федерации знаю, русский паспорт не знаю.

8
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Пролетая над ведром картошки.

Демократия она такая.

11
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