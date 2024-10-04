VK сократила 300-600 человек, бывшие сотрудники якобы готовят иски против холдинга — источники

Несколько источников vc.ru в VK знают, что сокращения затронули прежде всего специалистов по маркетингу, рекламе и связям с общественностью.

Собеседник редакции, знакомый с ситуацией, сообщил со ссылкой на свои источники, что речь идёт о сокращении единиц в отделах, которые не приносят денег или же, наоборот, требуют слишком больших вложений. О массовых увольнениях в «Рекламе» ему ничего неизвестно.