Пилоты-инструкторы «Аэрофлота» обратятся к президенту и Минтрансу из-за «беспредела с зарплатами» — «Авиаторщина»

Глава группы обещал повысить их в среднем на 30% с октября 2024 года, но инструкторам прибавку якобы не дали.Коллективную жалобу готовят на лётного директора «Аэрофлота» Эдуарда Советкина, пишет отраслевой канал «Авиаторщина». По словам его собеседников, именно пилоты-инструкторы вместе с командно-руководящим составом (КРС) «спасали» компанию летом и «до сих пор не вылезают из самолёта» из-за нехватки пилотов.Как говорят источники, Советкин ввёл для упомянутых категорий систему премирования, но после повышения зарплат рядовым пилотам инструкторы и КРС стали получать «даже меньше вторых пилотов». А части премий лишились, потому что «не нравились» директору.Некоторые сотрудники подавали на перевод в рядовые пилоты, чтобы летать столько же, но больше получать и не ходить в офис для подготовки кадров. Но Советкин якобы этому препятствует. «Атмосфера ужасная», и «мотивации расти» в таких условиях у рядовых пилотов «нет».Источник фото: mvf.suВ июне 2024 года в аэропорту Шереметьево произошла массовая задержка рейсов «Аэрофлота». Источники «Авиаторщины» тогда говорили, что не выходит собирать экипажи. Часть сотрудников «налетала» санитарную норму, другие ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства.В авиакомпании заявляли, что «информация не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами». Прокуратура обещала провести проверку.Уже в октябре её представители встретились с сотрудниками «Аэрофлота», чтобы, помимо прочего, обсудить соблюдение трудовых прав. Те рассказали ведомству о нарушении норм рабочего времени и раскритиковали «многобазовость» — это когда экипаж отправляют, например, в Бангкок за сутки до вылета, но время, проведённое там, считают неоплачиваемым отдыхом.Полина ЛааксоЛичный опыт14 янвПлатят только «в полёте», перчатки для уборки за свой счёт, зато 70 дней отпуска: как работают бортпроводники «Победы» Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.#новости #аэрофлот
Закрыть границу - и самолеты освободятся и пилоты. Недовольных за забор.
Гениальное решение)
Даа. Ещё бы всех больных закрыть кое-где и границ закрывать тогда не придётся
Внутренние рейсы тоже не нужны
Вместо того, чтобы уволится или устроить забастовку, эти совковые пилоты пишут челобитную барину. В который раз убеждаюсь, что проблемы этой многострадальной страны не в очередном наци-анальном лидере, а в народе.
Норот нетот. Вот в омерике всё по-другому. Там народ ух!
Это только первый шаг.
Вторым шагом будет запись видео на коленях для самого главного !