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Полина Лааксо
Карьера

Пилоты-инструкторы «Аэрофлота» обратятся к президенту и Минтрансу из-за «беспредела с зарплатами» — «Авиаторщина»

Глава группы обещал повысить их в среднем на 30% с октября 2024 года, но инструкторам прибавку якобы не дали.

  • Коллективную жалобу готовят на лётного директора «Аэрофлота» Эдуарда Советкина, пишет отраслевой канал «Авиаторщина». По словам его собеседников, именно пилоты-инструкторы вместе с командно-руководящим составом (КРС) «спасали» компанию летом и «до сих пор не вылезают из самолёта» из-за нехватки пилотов.
  • Как говорят источники, Советкин ввёл для упомянутых категорий систему премирования, но после повышения зарплат рядовым пилотам инструкторы и КРС стали получать «даже меньше вторых пилотов». А части премий лишились, потому что «не нравились» директору.
  • Некоторые сотрудники подавали на перевод в рядовые пилоты, чтобы летать столько же, но больше получать и не ходить в офис для подготовки кадров. Но Советкин якобы этому препятствует. «Атмосфера ужасная», и «мотивации расти» в таких условиях у рядовых пилотов «нет».
Источник фото: mvf.su
Источник фото: mvf.su
  • В июне 2024 года в аэропорту Шереметьево произошла массовая задержка рейсов «Аэрофлота». Источники «Авиаторщины» тогда говорили, что не выходит собирать экипажи. Часть сотрудников «налетала» санитарную норму, другие ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства.
  • В авиакомпании заявляли, что «информация не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами». Прокуратура обещала провести проверку.
  • Уже в октябре её представители встретились с сотрудниками «Аэрофлота», чтобы, помимо прочего, обсудить соблюдение трудовых прав. Те рассказали ведомству о нарушении норм рабочего времени и раскритиковали «многобазовость» — это когда экипаж отправляют, например, в Бангкок за сутки до вылета, но время, проведённое там, считают неоплачиваемым отдыхом.
Полина Лааксо
Личный опыт
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Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши» Олега AsSa, где разбирают условия труда в разных компаниях.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Frbcfreenews%2F60ed51c99a7947454c37aebf&amp;psig=AOvVaw1AhYwjF9XKEbfuWFzzHclp&amp;ust=1705321377639000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCOjk0NX13IMDFQAAAAAdAAAAABAN" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>

#новости #аэрофлот

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31 комментарий
Эфир Монеров

Закрыть границу - и самолеты освободятся и пилоты. Недовольных за забор.

4
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Олег

Гениальное решение)

1
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Hoodie

Даа. Ещё бы всех больных закрыть кое-где и границ закрывать тогда не придётся

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Платон Щукин

Внутренние рейсы тоже не нужны

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Люден

Вместо того, чтобы уволится или устроить забастовку, эти совковые пилоты пишут челобитную барину. В который раз убеждаюсь, что проблемы этой многострадальной страны не в очередном наци-анальном лидере, а в народе.

6
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Gorbun iz Notr Dama

Норот нетот. Вот в омерике всё по-другому. Там народ ух!

1
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Абырвалг Абырвалг

Это только первый шаг.
Вторым шагом будет запись видео на коленях для самого главного !

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