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Полина Лааксо
Карьера

Компания-разработчик ПО для управления проектами Asana назначила гендиректором Дэна Роджерса — бывшего топ-менеджера Rubrik и ServiceNow

Он заменит на посту Дастина Московица, сооснователя Asana.

  • Роджерс оставит позицию гендиректора в стартапе LaunchDarkly, который разрабатывает ПО для релизов правок в код, и вступит в новую должность 21 июля 2025 года.
  • В Rubrik, которая предлагает услуги в сферах кибербезопасности и облачных технологий, он был президентом. В фирме-разработчике PaaS-платформы ServiceNow — главой маркетингового отдела. До этого также работал в Amazon Web Services, Microsoft и Salesforce.
Роджерс. Источник фото: CNBC
Роджерс. Источник фото: CNBC
  • Московиц — один из сооснователей Facebook, принадлежащей запрещённой в России Meta. Он ушёл из компании в 2008 году, чтобы соосновать вместе с Джастином Розенштайном Asana. Последняя вышла на биржу в 2020 году.
  • О решении оставить пост главы Asana Московиц сообщил в марте 2025 года. Он продолжит помогать с разработкой, стратегиями и «освоением ИИ» в качестве председателя совета директоров, но будет больше времени уделять благотворительным проектам.
Истории
«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»: основатель Asana Дастин Московиц о создании сервиса и стратегии компании

Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.

Московиц (слева) и Розенштейн <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theinformation.com%2Farticles%2Fasana-weeks-away-from-a-listing-projects-annual-revenue-growth-of-66&postId=153591" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Information</a>

#новости #asana

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