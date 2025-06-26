Компания-разработчик ПО для управления проектами Asana назначила гендиректором Дэна Роджерса — бывшего топ-менеджера Rubrik и ServiceNow

Он заменит на посту Дастина Московица, сооснователя Asana.Роджерс оставит позицию гендиректора в стартапе LaunchDarkly, который разрабатывает ПО для релизов правок в код, и вступит в новую должность 21 июля 2025 года.В Rubrik, которая предлагает услуги в сферах кибербезопасности и облачных технологий, он был президентом. В фирме-разработчике PaaS-платформы ServiceNow — главой маркетингового отдела. До этого также работал в Amazon Web Services, Microsoft и Salesforce.Роджерс. Источник фото: CNBCМосковиц — один из сооснователей Facebook, принадлежащей запрещённой в России Meta. Он ушёл из компании в 2008 году, чтобы соосновать вместе с Джастином Розенштайном Asana. Последняя вышла на биржу в 2020 году.О решении оставить пост главы Asana Московиц сообщил в марте 2025 года. Он продолжит помогать с разработкой, стратегиями и «освоением ИИ» в качестве председателя совета директоров, но будет больше времени уделять благотворительным проектам.Истории27.08.2020«Нужно время, чтобы слепить снежный ком»: основатель Asana Дастин Московиц о создании сервиса и стратегии компании Университетский сосед Марка Цукерберга больше известен как сооснователь Facebook. Он не любит публичность, но PR-отдел Asana заставил его дать интервью Forbes.#новости #asana