Без любезностей: TikTok потребовал от начальников жёстче оценивать низкоэффективных сотрудников на перформанс-ревью — BI

С обновлёнными материалами об оценке продуктивности сотрудников ознакомился Business Insider (BI).В них топ-менеджмент цитирует основателя компании ByteDance — владельца TikTok — Чжан Имина. Он отмечал: люди, которые всегда стараются со всеми любезничать, на самом деле не такие уж высоконравственные.По его мнению, когда начальник в попытке никого не обидеть ставит равнозначные оценки как высокоэффективным, так и низкоэффективным сотрудникам, он рискует «задеть» первых.TikTok призвал руководителей не оценивать всех по среднему, даже если они преследуют, как им кажется, благую цель — пытаются «избежать конфликта». Для этого есть лимиты на долю сотрудников, которые могут получить самые высокие и, наоборот, самые низкие оценки.В рамках перформанс-ревью у сервиса есть восемь оценок: от «неудовлетворительно» (F) до «выдающийся результат» (O). В одном из подразделений три наивысшие можно проставить не более 5% команды, а четыре наивысшие — максимум 10%. По словам одного сотрудника, сначала оценку выбирает прямой начальник: на основе того, как подчинённый оценил себя сам и что сказали коллеги. Позже её может «скорректировать» глава всего департамента.Прямота в обратной связи — «критически важная составляющая эффективного управления», подчёркивает эксперт по «лидерским коммуникациям» Дебора Грейсон Ригель. Руководитель, который старается всем понравиться, может замалчивать проблемы, а «расплачиваться» придётся высокоэффективным сотрудникам. Они будут вынуждены «возиться» с «троечниками», которые не хотят или не должны там работать. А это «тянет вниз» и их самих.Источник фото: FTВ апреле 2025 года BI узнало, что Microsoft в США предложит малоэффективным сотрудникам пройти программу повышения производительности или уволиться с компенсацией.Тогда же Google разрешила начальникам ставить более высокие оценки большему числу коллег — чтобы у последних был стимул лучше стараться. Чем выше оценка, тем больше вознаграждение — в виде денег или долевых инструментов.В мае Meta*, по данным BI, сказала начальникам проставить большему количеству сотрудников оценку «не оправдывает ожиданий». В феврале она сократила 3600 человек, чтобы «повысить планку эффективности и поскорее избавиться от работников с низкой производительностью».Полина ЛааксоКарьера10 мар«Чем больше низкопроизводительных сотрудников компания уволит, тем меньше у неё останется высокопроизводительных» Хотя рассчитывает бизнес на обратное, пишет Business Insider.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости