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Полина Лааксо
Карьера

Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео-Эльдорадо» и поможет с доработкой стратегии

Бакальчук — бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким.

  • Первым о назначении сообщило ТАСС со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции. Позже информацию подтвердили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» и ТАСС, и «РИА Новости».
  • В группу входит более десяти специалистов по информационным технологиям, электронной коммерции, маркетингу и логистике. Она «уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом».
  • По словам источника ТАСС, «М.Видео-Эльдорадо» «будет полезен многолетний опыт Бакальчука в сфере онлайн-торговли, развитии ИТ-инфраструктуры и логистических систем, глубокое понимание розничной и интернет-торговли». Среди его приоритетных задач — переформатировать розничную сеть компании и увеличить долю онлайн-продаж до 80%, утверждает собеседник.
Бакальчук. Источник фото: его Telegram-канал
Бакальчук. Источник фото: его Telegram-канал

#новости

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