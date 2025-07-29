Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео-Эльдорадо» и поможет с доработкой стратегии

Бакальчук — бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким.Первым о назначении сообщило ТАСС со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции. Позже информацию подтвердили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» и ТАСС, и «РИА Новости».В группу входит более десяти специалистов по информационным технологиям, электронной коммерции, маркетингу и логистике. Она «уже находится в активном диалоге с топ-менеджментом».По словам источника ТАСС, «М.Видео-Эльдорадо» «будет полезен многолетний опыт Бакальчука в сфере онлайн-торговли, развитии ИТ-инфраструктуры и логистических систем, глубокое понимание розничной и интернет-торговли». Среди его приоритетных задач — переформатировать розничную сеть компании и увеличить долю онлайн-продаж до 80%, утверждает собеседник.Бакальчук. Источник фото: его Telegram-каналВ 2024 году Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ. Сделка сопровождалась конфликтом Ким и Бакальчука, которому тогда принадлежал 1% в бизнесе. Он считал, что это «захват» активов.В апреле 2025 года Ким выиграла иск по разделу имущества и стала владелицей 100% Wildberries.#новости