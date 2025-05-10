Rippling — разработчик ПО для HR — привлёк $450 млн при оценке в $16,8 млрд

В начале 2024 года стартап оценивали в $13,5 млрд.В новом раунде поучаствовали Y Combinator, Goldman Sachs Growth, Sands Capital, Baillie Gifford, бизнес-ангел Элад Джил и другие, передают CNBC и Reuters со ссылкой на Rippling.Планов провести «в ближайшее время» первичное размещение акций пока нет. Сначала компании стоило бы выйти на прибыль, объяснил гендиректор Паркер Конрад.Основанная в 2016 году Rippling предлагает ПО для управления персоналом, зарплатами, внутренними ИТ-системами и других задач и обслуживает свыше 20 тысяч клиентов. В штате у неё более 4000 сотрудников.Компания утверждает, что показатель регулярной ожидаемой выручки за год (ARR) «существенно превышает» $100 млн. The Information в марте 2024 года писало, что в 2023-м он составил $350 млн, удвоившись по сравнению с 2022 годом. А по данным издания на март 2025 года, ARR вырос до $570 млн.Общая сумма инвестиций в проект с момента запуска достигла $1,85 млрд, подсчитало TechCrunch. Среди инвесторов, помимо упомянутых: Kleiner Perkins, Greenoaks Capital и Founders Fund.Конрад и инвестор Илья Фушман. Источник фото: RipplingВ марте 2025 года Rippling подала в суд на своего конкурента Deel, обвинив его в мошенничестве, вмешательстве ради финансовой выгоды, краже информации и нечестной конкуренции: компания «обработала» сотрудника Rippling ради потенциально полезных сведений изнутри.Чтобы раскрыть «шпиона», Rippling направила директорам Deel анонимное письмо, указав на подставной канал в Slack якобы с компроматом на фирму. «Крот» вбил название канала в поиск в первые же часы, тем самым подтвердив подозрения Rippling.14 марта его остановили в дублинском офисе— с ордером на осмотр личных устройств. Он отдал ноутбук, но смог скрыться с телефоном в уборной и связаться с Deel. По совету «заказчика» он установил заводские настройки, сделал вид, что смыл телефон в унитаз, а позже, уже за пределами офиса, «разломал его топором и сбросил в канал».В апреле «крот» во всём сознался, а Deel подала встречный иск к Rippling — с обвинениями в клевете и мошенничестве.Полина ЛааксоПраво18 мар«Закрылся в туалете, а потом скрылся»: HR-стартап Rippling обвинил конкурента в шпионаже — «крота» раскрыли с помощью фейкового канала в Slack СМИ шутят, что история тянет на сценарий шпионского триллера.#новости