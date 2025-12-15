Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $500 млн

В октябре компания сообщала об инвестициях в $250 млн при оценке в $3,1 млрд. Источник: Tech in AsiaРаунд возглавила Nomura Securities International, пишет Reuters. Имена и точное количество инвесторов издание не называет. Текущая оценка компании также не приводится.В декабре 2024 года Plata получила одобрение от регуляторов Мексики на оформление полноценной банковской лицензии. Она позволит компании расширить продуктовый портфель, в котором пока есть только кредитные карты.В октябре 2025 года стартап сообщил, что привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд. Компания также уточнила, что находится на завершающей стадии аудита для получения банковской лицензии.Plata запустили в апреле 2023 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. Зимой 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует проект и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».Артур ТомилкоИнвестиции26 июняОлег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф» На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской. #новости #plata