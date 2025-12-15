Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Маркетплейсы
Крипто
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $500 млн

В октябре компания сообщала об инвестициях в $250 млн при оценке в $3,1 млрд.

Источник: Tech in Asia
Источник: Tech in Asia
  • Раунд возглавила Nomura Securities International, пишет Reuters. Имена и точное количество инвесторов издание не называет. Текущая оценка компании также не приводится.
  • В декабре 2024 года Plata получила одобрение от регуляторов Мексики на оформление полноценной банковской лицензии. Она позволит компании расширить продуктовый портфель, в котором пока есть только кредитные карты.
  • В октябре 2025 года стартап сообщил, что привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд. Компания также уточнила, что находится на завершающей стадии аудита для получения банковской лицензии.
  • Plata запустили в апреле 2023 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов. Зимой 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует проект и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике».
Артур Томилко
Инвестиции
Олег Тиньков и Майкл Калви рассказали, что выступили ранними инвесторами мексиканского финтех-стартапа Plata выходцев из «Тинькофф»

На старте проекта они вместе с другими топ-менеджерами вложили суммарно $300 млн, сообщили предприниматели в интервью журналистке Елизавете Осетинской.

Майкл Калви и Олег Тиньков. Скриншот vc.ru

#новости #plata

10
2
20 комментариев