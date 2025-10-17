Мексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $250 млн при оценке в $3,1 млрд

В марте 2025 года он cобрал $160 млн при оценке в $1,5 млрд.Сооснователь Plata Нери Толлардо. Источник: Arab FoundersКомпания стремится расширить свой бизнес и стать полноценным банком, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Plata.Инвесторов в компании не раскрывают, как и то, на какие цели потратят деньги, и какую долю продали. Источники Forbes говорили как минимум о 1,5% компании.Bloomberg отмечает, что в декабре 2024 года Plata получила одобрение от регуляторов Мексики на получение полноценной банковской лицензии, и на октябрь 2025-го находится на заключительной стадии аудита. Она позволит компании расширить продуктовый портфель, в котором пока есть только кредитные карты.Мексиканский финтех-стартап Plata запустили в апреле 2023 года бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» Нери Толлардо, Александр Бро и Данил Анисимов.Зимой 2025 года Олег Тиньков рассказывал, что консультирует проект и это «самый быстрорастущий финтех-стартап в Мексике». По его словам, там задействованы около 30% сотрудников из «топ-100» «Тинькофф», с которыми он регулярно взаимодействовал в банке.В совместном интервью с основателем Baring Vostok Майклом Калви, опубликованном Елизаветой Осетинской в июне того же года, он прогнозировал, что в течение двух лет стартап сможет выйти на биржу с оценкой в $10 млрд.Калви — тоже инвестор Plata. Они с Тиньковым не занимаются управлением, но участвуют в принятии «ключевых стратегических решений». Оба утверждали, что стартап растёт быстрее раннего «Тинькофф». По словам источника Forbes, выручка по итогам первой половины 2025 года превысила $300 млн. Публичных данных о выходе на прибыль пока не было.Евгения ЕвсееваДеньги3 сентМексиканский стартап Plata бывших управленцев «Тинькофф» запустится в Колумбии Это второй рынок для компании. #новости #plata