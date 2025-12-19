ByteDance подписала соглашение о продаже американского бизнеса TikTok группе инвесторов, в которую вошли Oracle, Silver Lake и MGX

Сделку планируют закрыть 22 января 2026 года.Фото Getty Images Глава TikTok Шоу Чу разослал сотрудникам служебную записку с деталями соглашения, пишет CNBC. В ней говорится, что американский бизнес компании перейдёт под контроль TikTok USDS Joint Venture LLC.Это совместное предприятие ByteDance и консорциума инвесторов, в который вошли Oracle, Silver Lake и государственный инвестфонд Абу-Даби MGX.Китайская компания получит 19,9% в новой структуре. Доля консорциума составит 45%. Ещё около 30% передадут «аффилированным компаниям некоторых существующих инвесторов [TikTok]». Владельцев оставшихся 5% не раскрывают.TikTok USDS Joint Venture будет отвечать за защиту данных американских пользователей, модерацию контента и «гарантию качества программного обеспечения». Основной рекомендательный алгоритм сервиса переобучат «на основе данных пользователей из США, чтобы гарантировать, что лента не подвергается внешнему вмешательству».В апреле 2024-го бывший президент США Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok. Дональд Трамп издал указ об отсрочке запрета на 75 дней в январе 2025 года, а в апреле 2025-го продлил отсрочку ещё на 75 дней. В июне 2025-го Трамп в третий раз отложил запрет TikTok в США на 90 дней — до 17 сентября 2025 года.В июле 2025 года СМИ писали, что владельцем TikTok в США может стать группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle, а ByteDance сохранит миноритарную долю в компании. Тогда же стало известно о планах запустить отдельное приложение TikTok в США.16 сентября глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что стороны достигли «рамочного» соглашения по TikTok по итогам переговоров в Мадриде. После этого Трамп в четвёртый раз отсрочил запрет соцсети — до 16 декабря 2025 года.26 сентября Трамп подписал указ о сделке по TikTok. Американский бизнес компании тогда оценили в $14 млрд.#новости #tiktok #сша