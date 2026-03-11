Nvidia вложит $2 млрд в Nebius Воложа — акции последней отреагировали ростом на 16%

На 17:10 мск они торгуются на отметке $111,7 за бумагу.Источник фото: NebiusВ рамках стратегического партнёрства Nebius и Nvidia планируют развернуть «новое поколение облачной инфраструктуры для ИИ». В частности для запуска обученных ИИ-моделей и сервисов.Компания Воложа уже использует разработки Nvidia в своих дата-центрах. Чтобы она смогла к концу 2030 года запустить кластеры более чем на 5 ГВт, Nvidia поможет с подключением собственных вычислительных платформ. По словам Bloomberg, 5 ГВт хватило бы, чтобы обеспечить электричеством 3,8 млн домов.Инвестиции от Nvidia — «показатель уверенности в бизнесе Nebius и её глубокой инженерной экспертизе», говорится в совместном релизе. Но производителя уже не раз критиковали за вливания в бизнес, который потом покупает его процессоры.В январе 2026 года он вложил столько же денег в американского неоклауд-провайдера CoreWeave. В марте поучаствовал в раунде на $2 млрд, который поднял другой конкурент Nebius, британский Nscale. Неоклауды, в отличие от более традиционных облачных поставщиков, работают преимущественно с технологическими компаниями и прежде всего с теми, что занимаются нейросетями.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ, развивает Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы). У неё также есть доли в Toloka (разметка данных) и ClickHouse (разработчик системы управления базами данных).Выручка Nebius за 2025 год составила $529,8 млн, что на 479% больше год к году. Скорректированный чистый убыток — $446,7 млн против $238,5 млн в 2024-м.На конец декабря 2024 года Nvidia владела акциями Nebius на тот момент стоимостью $33 млн. Однако только за 2025 год бумаги неоклауда подорожали более чем втрое.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.#новости #nebius