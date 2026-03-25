OpenAI привлекла ещё $10 млрд и увеличила общий объём «последнего перед IPO» раунда до $120 млрд — CNBC

О новых инвестициях сообщила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. По её словам, $10 млрд вложили Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures, MGX, TPG, T. Rowe Price и Microsoft.

Ранее в ходе этого же раунда Amazon вложил в компанию $50 млрд, ещё по $30 млрд инвестировали Nvidia и SoftBank. Предварительная оценка OpenAI составила $730 млрд.

CNBC называет это крупнейшим частным раундом финансирования в истории и, «вероятно, последним» перед готовящимся IPO OpenAI. До этого глава Nvidia Дженсен Хуанг также говорил, что $30 млрд «могут стать последними» инвестициями в компанию, поскольку после выхода на биржу «окно» для новых вложений закроется.

О том, что OpenAI начал готовиться к выходу на биржу, в январе 2026 года рассказало WSJ. По данным издания, первичное размещение акций может состояться в четвёртом квартале: изначально компания планировала провести IPO в 2027 году, но ускорила планы из-за усилившейся конкуренции с Anthropic.

На фоне подготовки к выходу на биржу OpenAI пересмотрела планы по долгосрочным инвестициям в инфраструктуру на сумму $1,4 трлн, отмечает CNBC. Теперь компания планирует потратить на вычисления около $600 млрд до 2030 года — эта сумма «больше соответствует» прогнозам по росту выручки.