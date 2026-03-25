OpenAI привлекла ещё $10 млрд и увеличила общий объём «последнего перед IPO» раунда до $120 млрд — CNBC

Одновременно компания урезала планы по инвестициям в инфраструктуру и начала отказываться от некоторых проектов. Источник: Getty Images О новых инвестициях сообщила финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. По её словам, $10 млрд вложили Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures, MGX, TPG, T. Rowe Price и Microsoft.Ранее в ходе этого же раунда Amazon вложил в компанию $50 млрд, ещё по $30 млрд инвестировали Nvidia и SoftBank. Предварительная оценка OpenAI составила $730 млрд. CNBC называет это крупнейшим частным раундом финансирования в истории и, «вероятно, последним» перед готовящимся IPO OpenAI. До этого глава Nvidia Дженсен Хуанг также говорил, что $30 млрд «могут стать последними» инвестициями в компанию, поскольку после выхода на биржу «окно» для новых вложений закроется.О том, что OpenAI начал готовиться к выходу на биржу, в январе 2026 года рассказало WSJ. По данным издания, первичное размещение акций может состояться в четвёртом квартале: изначально компания планировала провести IPO в 2027 году, но ускорила планы из-за усилившейся конкуренции с Anthropic. На фоне подготовки к выходу на биржу OpenAI пересмотрела планы по долгосрочным инвестициям в инфраструктуру на сумму $1,4 трлн, отмечает CNBC. Теперь компания планирует потратить на вычисления около $600 млрд до 2030 года — эта сумма «больше соответствует» прогнозам по росту выручки. Кроме того, 24 марта 2026 года OpenAI объявила о закрытии своего сервиса для генерации коротких видео Sora, а также расторгла сделку по лицензированию образов персонажей Disney на $1 млрд. Точные причины компания не раскрыла, но CNBC полагает, что решение связано с сокращением расходов в преддверии IPO. #новости #openai