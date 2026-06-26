NYT: консультанты OpenAI посоветовали перенести IPO на 2027 года или отказаться от оценки в $1 трлн при размещении акций

Одним из аргументов стало падение акций SpaceX после первичного размещения. Инвесторов также могут насторожить финансовые показатели OpenAI на фоне усиливающейся конкуренции. Фото NYT Руководство склоняется к тому, чтобы отложить IPO до 2027 года, рассказали источники NYT, знакомые с обсуждениями внутри OpenAI. По словам одного из них, Сэм Альтман считает снижение оценки ниже $1 трлн неприемлемым.Компания наняла консультантов с расчётом выйти на биржу до конца 2026 года. В начале июня она подала конфиденциальную заявку на проведение IPO.Однако советники рекомендовали пересмотреть планы: перенести размещение на 2027 год или отказаться от оценки в $1 трлн по итогам IPO. Они предупредили, что розничные инвесторы могут «не проявить интереса», на который рассчитывает компания, отмечают источники.В качестве аргументов консультанты приводят неоднозначную динамику акций SpaceX. После крупнейшего в истории IPO с оценкой в $1,77 трлн и ажиотажа в первые дни торгов, бумаги компании стали падать и 25 июня 2026 года продавались по $153 за штуку.Потенциальных инвесторов также могут насторожить финансовые показатели OpenAI, которая вкладывает крупные суммы в инфраструктуру, но остаётся убыточной. При этом рост числа пользователей ChatGPT замедляется, а конкуренция с Anthropic и Google усиливается.#новости #openai #ipo