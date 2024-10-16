Владислав Бакальчук подал встречный иск о разделе имущества к Татьяне Ким

Он потребовал разделить Wldberries и другие активы пополам. О подаче заявления Бакальчук сообщил в Telegram-канале. По его словам, Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) в своём иске попросила передать ей 6/7 частей совместно нажитого имущества, а бывшему супругу — 1/7 часть.Бакальчук считает, что это «не вписывается ни в нормы закона, ни в нормы морали». Он предлагает разделить ООО «Вайлдберриз» и доли в других компаниях пополам.Он также попросил разделить общую недвижимость — квартиру площадью 58 м² и земельный участок.Татьяна Ким подала заявление о расторжении брака в конце июля 2024 года. Его детали не раскрывались, ТАСС писало, что иск содержит «требования имущественного характера».Wildberries объявил об объединении с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В ООО «РВБ» 35% принадлежит ООО «Стинн» (владеет 99% в «Русс Аутдор», это основное юрлицо Russ), а 65% — ООО «Вайлдберриз» (Татьяне Ким принадлежит 99%, Бакальчуку — 1%). Реструктуризацию завершили к октябрю.Сделка сопровождается конфликтом между Татьяной Ким и её супругом. Последний считает, что это «захват» бизнеса. Ким опровергает информацию. В сентябре дошло до стрельбы в офисе Wildberries, в результате которой погибли двое. Бакальчуку предъявили обвинения, но затем отпустили.Сам Бакальчук тоже подал иск — к Татьяне Ким, «Вайлдберриз» и «РВБ». Он оспаривает передачу активов маркетплейса в «РВБ». Среди них: банк, товарные знаки, домены, ПО, «логистические мощности». Сумма иска, по его словам, превышает 350 млрд рублей.«РВБ» в свою очередь заявляла о намерении судиться с Бкальчуком из-за срыва строительства логистических объектов для маркетплейса, которым управляла его компания «ВБ Девелопмент». 14 октября «ВБ Девелопмент» подала иск к Бакальчуку на 37,09 млрд рублей. В эту же сумму Wildberries оценивал незакрытые авансы, которые выплатил компании за строительство логистических объектов.#новости #wildberries #захватwildberries
Всё правильно делает. Защищает свои права и нажитые активы, которые были отчуждены бывшей женой третьим лицам просто так. Это - факт.
Когда владелец бизнеса мужчина, почему то делится 50/50, а как женщина, сразу сливается компания, требуют в разы больше и т.д.
Если не будет полноценного раздела, смысла жениться будет ниже нуля
Меня больше удивляет, что развалилось дело о стрельбе и убийстве 2 человек. Хотя, оно понятно, ведь в этом деле замешан визирь Кадыров, которого боятся даже Краснов с Бастрыкиным.
Просто нужно было вовремя заключить брачный контракт. Это помогло бы избежать этих проблем.
Поспорил бы на счет правильности
Люблю черный юмор