Бизнес попросил смягчить уголовное преследование за экономические преступления для ИТ-предпринимателей

Юристы называют «заведомо тупиковой» попытку выделить таких обвиняемых в отдельную группу.Соответствующее письмо направила в думский комитет по информполитике Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ; это «Яндекс», VK, МТС, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», Wildberries, «1Т», «Marvel Дистрибуция», DNS, Softline и другие), пишет РБК со ссылкой на копию документа и АПКИТ.В ассоциации предложили освобождать ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности, если те нарушили закон впервые, а также выплатили штраф или компенсацию. Если обвиняемому запретили «определённые действия» по суду, то стоит разрешить ему работать на основном месте — «в том числе через интернет». Запрет на интернет — «серьёзное препятствие» для работы в ИТ, объяснил глава АПКИТ Николай Комлев.От активности и вовлечённости ИТ-руководителя зависит бизнес всей компании, доходы тысяч сотрудников и достаток членов их семей. Пусть переписка будет контролироваться органами, но её запрет нужно снять.Николай Комлев, глава АПКИТСреди других предложений — не затягивать рассмотрение дел более чем на три месяца, а если и затягивать, то освобождать предпринимателя из-под ареста. Потребуются «чёткие» сроки следственных мероприятий, а также «более понятные» правила подачи заявлений на выход под залог. В АПКИТ указывают на разницу между преступлениями с «откровенно криминальными целями» вроде фишинга и взломов и «единичными ошибками».По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, «поддерживать коллег правильно, но выделять ИТ-предпринимателей в особую категорию — вопрос как минимум дискуссионный». С ним согласен и первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Артём Шейкин. Он не исключает, что вмешательство в принципы уголовного производства сыграет на руку злоумышленникам.«Попытка» установить для ИТ-предпринимателей особый режим «заведомо тупиковая» и противоречит принципу равенства всех перед законом и судом, отмечают юристы Pen & Paper. В бюро ЕПАМ думают так же, но поддерживают предложение уточнить причины для запрета на интернет, который часто накладывают «автоматически, без необходимости». Раз суд учитывает влияние ареста на бизнес, то может принимать во внимание и это.Юрий Усков. Источник фото: «Ъ»В феврале 2025 года в Марий Эл задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова. По данным Forbes, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство ИТ-деревни. По версии следствия, покупку совершили по заниженной цене.Источники «Ъ» в правоохранительных органах говорили, что речь идёт об операциях с земельными участками в период с мая 2013 года по май 2023-го, а общий ущерб бюджету составил 20,5 млн рублей.В качестве меры пресечения суд избрал «запрет определённых действий». Усков сможет общаться только с контролирующими органами и экстренными службами.В iSpring называют обвинения «надуманными» и считают, что они связаны с застройкой рекреационных территорий в Йошкар-Оле. Усков вместе с местными жителями «активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий дубовой и сосновой рощи».#новости