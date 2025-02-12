Суд в Йошкар-Оле избрал запрет определённых действий для основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова

Следствие просило о домашнем аресте.Источник: страница Ускова во «ВКонтакте»Суд Йошкар-Олы избрал в качестве меры пресечения запрет определённых действий, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката предпринимателя Матвея Цзена. В частности, Усков сможет общаться только с контролирующими органами и экстренными службами, контакты с подозреваемыми и свидетелями запрещены, уточняет Forbes. Ускова освободили в зале суда.Защита хотела меру, которая позволит Ускову «в полном объёме продолжать свою предпринимательскую, общественную деятельность и помощь бойцам СВО». Telegram-канал «Марийский репортёр» писал, что адвокаты предложили суду отпустить своего подзащитного под залог в 25 млн рублей. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте.Ускова задержали 10 февраля 2025 года после обысков в офисе iSpring и у него дома, писал Forbes. По данным издания, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство ИТ-деревни. По версии следствия, покупку совершили по заниженной цене.Источники «Ъ» в правоохранительных органах говорили, что в уголовном деле речь идёт об операциях с земельными участками в период с мая 2013 года по май 2023-го. Как писала газета, общий ущерб бюджету составил 20,5 млн рублей, а в деле кроме iSpring упоминаются компании ООО «Пс Лаб», ООО «Академия Айспринг» и ООО «Кампус».В iSpring обвинения называют «надуманными» и считают, что они связаны с застройкой рекреационных территорий в Йошкар-Оле. Усков вместе с местными жителями «активно выступал против коммерческой застройки рекреационных территорий дубовой и сосновой рощи», поясняли в компании.После новостей о задержании «разобраться» в ситуации попросил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях возбуждения и ходе расследования дела против предпринимателя.Евгения ЕвсееваПравовчера«Ничто так не подрывает веру в то, что Россия — страна возможностей»: за что задержали основателя edtech-компании iSpring Юрия Ускова и кто за него заступился Выжимка материала «Бизнес Online».#новости #ispring
Радует только вмешательство Володина и Бастрыкина - может хоть так справедливость восторжествует. А то у нас как обычно: хочешь защитить природу от застройки - готовься к "теплому" приему
Да он прям защитник) за 10 лет защитник себе намутил земли ))
Дело Ю.Ускова/гора - родила мышь.
"Запрет действий" - понятно, что через месяц/год дело будет закрыто. Казалось бы, справедливость на грани торжества.
Но я вижу нечто другое. Над водой сверкает вершина айсберга, а под водой ... система зависти, неприятия политической независимости и инициативы, опирающаяся на бесконтрольную силу, безнаказанность и беззаконие.
Оглянитесь, и вы увидите сотни пострадавших, разоренных бизнесов, сидящих предпринимателей по высосанным (из пальца? или...?) обвинениям.
Будем держаться друг за друга, уважаемые коллеги, и будем бдительны!
Прикопаться из-за 20 млн ₽ при выручке только американского офиса под 50 млн долл. (5 млрд ₽) в год?
Блин, ну как так можно, оставаться в РФ, если основной бизнес снаружи.
Единственная российская компания, вошедшая во все мировые рейтинги образовательных LMS-систем.
В этой области даже Яндекс опередила в период его расцвета.
а на сколько надо намухливать? на 10 норм млн? на 5? на 2? меньше двух это грамота просто?)
Он zник
Можно, если фамилия русская. И в России всегда можно договориться. Кто-то этим успешно пользуется всю дорогу. Это фича, а не баг.