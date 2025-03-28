Контролировать платежи будет Роскомнадзор.Министерство опубликовало проект постановления о порядке оплаты сбора за интернет-рекламу, который определяет сроки и форму контроля за «полнотой и своевременностью» платежей. Оно должно вступить в силу с 1 апреля 2025 года.Сбор будут взимать с операторов рекламных систем, рекламораспространителей, а также посредников, которые заключили договор с рекламодателем. Они должны производить оплату «не позднее пятого числа третьего месяца квартала, следующего за платёжным периодом», говорится в документе. Например, сбор за второй квартал необходимо заплатить до 5 сентября, поясняет «Ъ».Контролировать оплату будет Роскомнадзор. Рассчитывать размер сбора он должен «не позднее 15-го числа второго месяца квартала, следующего за платёжным периодом». В случае неуплаты сбора регулятор будет взыскивать деньги в судебном порядке.Данные о начислениях будут отражаться «в личном кабинете плательщика» на сайте Роскомнадзора. После передачи информации о выручке за рекламу потребуется в течение десяти дней согласовать расчёт или предоставить уточняющие сведения.Опрошенные газетой участники рекламного рынка настаивают на доработке постановления. По их словам, существуют риски двойного налогообложения в случае сложных рекламных цепочек. При этом в проекте не прописан чёткий механизм разрешения споров с Роскомнадзором.В Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) заявили, что сейчас документ «содержит очень сложные формулировки». Организация представит свои предложения в течение 15 дней.Фото РБКО том, что власти задумались о введении сбора, в ноябре 2024 года сообщили источники Forbes. В «Опоре России» просили повременить с ним, поскольку он создаст административные и финансовые риски малому и среднему бизнесу.Однако уже в декабре 2024-го Госдума приняла закон в трёх чтениях. Владимир Путин подписал его 26 декабря. Он вступает в силу с 1 апреля 2025 года. Сбор составит 3% от рекламной выручки, которую оператор или распространитель получил в течение квартала.#новости