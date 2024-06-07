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Евгения Евсеева
Право

Управление над «Главпродуктом» могло перейти к компании «Дружба народов» бывшего министра сельского хозяйства — BBC

Публично об этом не сообщали.

  • Владимир Путин передал «Главпродукт» во временное управление Росимущества в октябре 2024 года. Владелец компании — американская Universal Beverage Company — заявляла о «незаконности смены собственников» у её бизнеса в России. Также она подала три иска в московский Арбитражный суд и оспорила передачу одного из юрлиц компании.
  • В марте 2025 года Генпрокуратура подала иск к Леониду Смирнову, отстранённому владельцу Universal Beverage Company и «Главпродукта». По этому иску арестовали активы производителя консервов.
  • Как пишет BBC, указ о передаче Росимуществу не подразумевает смену владельца — но Путин по рекомендации ведомства может назначить другого временного управляющего. Публично такое решение не принимали, Смирнов об этом тоже ничего не знает.
  • Однако, как говорят источники издания, 18 апреля 2025 года на одном из предварительных судебных заседаний в Генпрокуратуре заявили, что «Главпродуктом» уже управляет компания «Дружба народов». Она входит в агрохолдинг бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачёва.
  • Также компания упомянута в качестве третьей стороны в деле об аресте активов «Главпродукта». Почему её привлекли — источники достоверно не знают. Но со слов представителя Генпрокуратуры — «Дружбу народов» назначило государство, она уже выполняет функции управления «Главпродуктом».
Источник: «Продукт медиа»
Источник: «Продукт медиа»
  • «Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.

#новости #главпродукт

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