Управление над «Главпродуктом» могло перейти к компании «Дружба народов» бывшего министра сельского хозяйства — BBC

Публично об этом не сообщали. Владимир Путин передал «Главпродукт» во временное управление Росимущества в октябре 2024 года. Владелец компании — американская Universal Beverage Company — заявляла о «незаконности смены собственников» у её бизнеса в России. Также она подала три иска в московский Арбитражный суд и оспорила передачу одного из юрлиц компании.В марте 2025 года Генпрокуратура подала иск к Леониду Смирнову, отстранённому владельцу Universal Beverage Company и «Главпродукта». По этому иску арестовали активы производителя консервов.Как пишет BBC, указ о передаче Росимуществу не подразумевает смену владельца — но Путин по рекомендации ведомства может назначить другого временного управляющего. Публично такое решение не принимали, Смирнов об этом тоже ничего не знает.Однако, как говорят источники издания, 18 апреля 2025 года на одном из предварительных судебных заседаний в Генпрокуратуре заявили, что «Главпродуктом» уже управляет компания «Дружба народов». Она входит в агрохолдинг бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачёва.Также компания упомянута в качестве третьей стороны в деле об аресте активов «Главпродукта». Почему её привлекли — источники достоверно не знают. Но со слов представителя Генпрокуратуры — «Дружбу народов» назначило государство, она уже выполняет функции управления «Главпродуктом».Источник: «Продукт медиа»«Главпродукт» — крупнейший в России производитель консервов. Компания основана в 1999 году через американскую Universal Beverage. Её владелец — Леонид Смирнов, гражданин США российского происхождения.#новости #главпродукт