ФАС предписала ПИК обеспечить интернет-провайдерам равный доступ в дома группы

И признала её нарушителем антимонопольного законодательства.Источник фото: «Ведомости»Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила, что ПИК ущемляет интересы и жильцов, и операторов. Сроки, в которые группа должна предоставить последним доступ для размещения своего оборудования, не уточнили.В марте 2025 года ФАС запросила у 11 компаний информацию об ограничении доступа в 84 комплексах, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Тюмени, Благовещенске и других городах.В ведомстве тогда напомнили, что управляющие компании по закону обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ в многоквартирные дома без взимания платы за размещение оборудования.В мае ФАС рассказала, что обнаружила нарушения в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти в тех ЖК, где управляющая компания входит в структуру ПИК, а услуги связи оказывает Lovit — оператор самого застройщика. Уже в сентябре ведомство возбудило антимонопольное дело.Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit в конце марта 2025 года. Жители тогда остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе провайдеров.#новости #фас