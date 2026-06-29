В США подали коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron — их обвиняют в создании искусственного дефицита чипов памяти

На три фирмы приходится почти 90% мирового рынка оперативной памяти. Иск в суд Северного округа Калифорнии подала группа частных заявителей и небольших компаний, пишет Wccftech.Истцы считают, что Samsung, SK Hynix и Micron вступили в сговор с целью ограничить поставки чипов и создать искусственный дефицит для завышения цен. Они требуют выплаты компенсаций, но их сумму издание не уточняет.Мировые производители чипов начали предупреждать о дефиците ещё в 2025 году. Bloomberg в феврале 2026-го писало, что дефицит оперативной памяти станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026-го мировой рынок оперативной памяти (DRAM) вырос на 80% год к году и достиг $97 млрд. Доля Samsung на нём составляет 38%, SK Hynix — 29%, Micron — 22%.Источник: Counterpoint ResearchВ феврале 2026 года Micron сообщил о планах вложить $200 млрд в расширение производства чипов в США, чтобы удовлетворить спрос со стороны разработчиков ИИ.В марте глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон заявил, что дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года. При этом он отметил, что компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее.29 июня Samsung, SK Hynix и власти Южной Кореи объявили о планах инвестировать $590 млрд в расширение производства микросхем. Большую часть суммы направят на строительство четырёх заводов в юго-западных регионах страны.#новости #micron #samsung #skhynix