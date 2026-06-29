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Артур Томилко
Право

В США подали коллективный иск против Samsung, SK Hynix и Micron — их обвиняют в создании искусственного дефицита чипов памяти

На три фирмы приходится почти 90% мирового рынка оперативной памяти.

  • Иск в суд Северного округа Калифорнии подала группа частных заявителей и небольших компаний, пишет Wccftech.
  • Истцы считают, что Samsung, SK Hynix и Micron вступили в сговор с целью ограничить поставки чипов и создать искусственный дефицит для завышения цен. Они требуют выплаты компенсаций, но их сумму издание не уточняет.
  • Мировые производители чипов начали предупреждать о дефиците ещё в 2025 году. Bloomberg в феврале 2026-го писало, что дефицит оперативной памяти станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ. Стоимость некоторых видов памяти выросла примерно на 75% с декабря 2025 года по январь 2026-го.
  • По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026-го мировой рынок оперативной памяти (DRAM) вырос на 80% год к году и достиг $97 млрд. Доля Samsung на нём составляет 38%, SK Hynix — 29%, Micron — 22%.
Источник: Counterpoint Research
Источник: Counterpoint Research
  • В феврале 2026 года Micron сообщил о планах вложить $200 млрд в расширение производства чипов в США, чтобы удовлетворить спрос со стороны разработчиков ИИ.
  • В марте глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон заявил, что дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года. При этом он отметил, что компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее.
  • 29 июня Samsung, SK Hynix и власти Южной Кореи объявили о планах инвестировать $590 млрд в расширение производства микросхем. Большую часть суммы направят на строительство четырёх заводов в юго-западных регионах страны.

#новости #micron #samsung #skhynix

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