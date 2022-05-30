Минцифры согласовало законопроект об оборотных штрафах за утечки личных данных пользователей — «Ъ» Статьи редакции
Нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%, говорят источники.
- 26 мая 2022 года в Минцифры прошло обсуждение ужесточения ответственности компаний и физлиц за утечку и распространение персональных данных, рассказали источники «Коммерсанта».
- На ней Минцифры сообщило, что законопроект о введении оборотных штрафов в отношении компаний, допустивших утечку данных своих клиентов, находится на финальной стадии, рассказал знакомый с деталями встречи собеседник.
- Согласно инициативе, нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота. Если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток, оборотный штраф может вырасти до 3%, говорят источники.
- На ближайшей неделе законопроект планируют внести в Госдуму, утверждает «Ъ». В Минцифры не ответили на запрос. Комитет Госдумы по информполитике поддержал инициативу: «Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности».
- В начале апреля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. По мнению одного из источников, разработка могла быть ускорена из-за нескольких громких инцидентов: например, у «Яндекс.Еды» и Delivery Club.
- «Ъ» отмечает, что неясно, кто и как будет подтверждать и классифицировать утечки. Кроме того, личные данные сейчас обрабатывают не только крупные ИТ-компании и банки, но и небольшие предприятия, которые редко инвестируют в кибербезопасность.
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ага, получается компания заплатит штраф в гос бюджет, а людям, чьи данные слили, им как-то это не особо поможет
Вы всегда можете и могли подать иск на компанию. Некоторые уже подали
https://habr.com/ru/news/t/658107/
Так это пополнение бюджета, а значит новые дороги, больницы и так далее)
Больше интересно, а кто будет гос. Структуры штрафовать или там утечек нет?)
Опять же новый рычаг давления на компании. А штрафы со временем увеличат 100%
Серьезно? Так уж и дороги с больницами?)
Люди будут мотивированы сливать свои персональные данные. Больше утечек - больше дорог и больниц.
Поэтому штраф оборотный, 1% от годового оборота то же еды это довольно большая сумма чтобы хорошенько задуматься.
Люди кооперируется и подают групповое заявление в суд.
Хороший бизнес... вчера они начали блокировать ipsec, подталкивая организации переходить на менее защищенный pptp. Ща чаще начнутся азломы и сливы - а им бабки в бюджет.
Коллективные иски странно, что они только недавно появились. Люди осваивают их
Ну для компаний это будет стимулом хранить данные надежнее.
Так законы и работают вообще то.
Штрафы не призваны помогать пострадавшим, они призваны добиваться соблюдения правил.
Штраф маловат.
Но гораздо больше, чем было. Сдвинулось с места, уже радует
Больше похоже на подачку, чтобы никто не возмущался. Вот вам, например, этого хватило, а мне - нет.
а то же прям возмущались неистово. на вц 100+ комментов да на паре других ресурсов с общим посылом "уууух, негодяи, сволочи, я недоволен!".
не думаю, что кто-то законопроект будет на фоне подобного делать, если уж и из-за возмущений было сделано, то явно не масс, а кого-то посолиднее.
Но он явно больше чем 60 тыс которые заплатил Яндекс за утечку
Да я и не спорю. Но при текущем проценте он "слегка" не дотягивает до 7 ярдов, на которые попал Google.
Публично обругать матом на дворцовой(можно привязать к столбу), компенсировать 2 мл $ каждому пострадавшему.
Возможно, для обхода этого штрафа будут использовать новояз. К примеру, произошла не "утечка и распространение персональных данных", а "увеличение информации в результате неизбежного роста энтропии вселенной".
Этот лайфхак только Яндексу будет разрешен)
Вангую будущие шантажи компаний, бывшими сотрудниками. Упер такой данные пользаков и трясешь с компании выкуп вдвое меньше, чем им будет штраф за их утечку )
Информационная система должна иметь такую архитектуру, чтобы один пользователь любого ранга не мог в одиночку получить дамп всей базы.
Тогда компания попав на штраф взыщет сумму ущерба с этого сотрудника и он афигеет потом ))
Ладно уж, храни свои секреты
В идеале конечно бы какой-то прогрессирующий процент, в зависимости от оборота компаний, то есть 1% для какого нибудь салона красоты(условно) и 10% для Яндекса(ещё условнее)
Чтобы вообще никакого бизнеса в стране не осталось. Идеально, да.
Ну да, 10 я загнул. Хотя в ЕС доходят до 4% от оборота.
Заранее продумывать ответственность нужно. Ну ведь законы целые, неужели сложно просчитать действия и последствия?
Теперь, когда данные просто чуть ли не каждую неделю публикуют и видно что и где все соседи покупают, очухались.
С другой стороны – хотя бы так сделали, м-да.
Вспоминается Вовка из тридевятого: «И так сойдёт!».
так у нас сперва подготовят почву для законов, потом сам закон. Вы думали замечаете, как перед законом что-то начинают в новостях массировать
Сначала закон учитывает возможность заинтересованных обогатиться на кажущейся "незрелости" закона, потом, после этого этапа, начинаются доработки, корректировки, "ужесточения" и прочее.
Поэтому зачастую кажется, что закон создан наскоро и не продуман. Так нет – всё там продумано, только не для всех, скажем так.
Хотет ответить, но сделал отдельный комментарий, теперь их 2 )-:
Скорее всего в текущей ситуации ищут все возможности собрать бабла, так что мне кажется, что скоро будут новые утечки, и может из банков даже.
Сначала закон учитывает возможность заинтересованных обогатиться на кажущейся "незрелости" закона, потом, после этого этапа, начинаются доработки, корректировки, "ужесточения" и прочее.
Поэтому зачастую кажется, что закон создан наскоро и не продуман. Так нет – всё там продумано, только не для всех, скажем так.
Не самое приятное, когда данные пользователей утекают. Не знаю, не особо суровое наказание, как мне кажется
Да нормально, чо. Сто утечек - плюс одна компания у какого-нибудь silovika.
Самые крупные сливы данных уже случились
И по 1 млн. руб. тому, чьи данные утекли 😁
Вам до оплаты ипотеки 1 млн не хватает?))
Это вы из моих утекщих данных сделали вывод ? 😆
Чтобы такого не было, нужно, чтобы компании беспокоились о своей репутации в первую очередь, штраф они всегда смогут выплатить и забыть.
Репутация возможна при альтернативах, иначе тупнешь ножкой как недовольный пользователь/клиент «компании с плохой репутацией» и на этом все.
К примеру Авито, ну бубнят в приемку через пост , что дальше ? Альтернатив то особо и нету
Не забудьте штраф ГИБДД выписать, оттуда тоже данные утекли)
Наивный)) сказано же, что закон обратной силы не имеет
Только нам это уже не поможет.
Заходя на тот известный сайт и забив в поиск свой номер, я вижу полное ФИО и точный адрес.
И даже номер не нужен, достаточно знать фамилию и он выдаёт полный список однофамильцев.
Меня уже посчитали.
ПОПАЛСЯ!
Такой штраф может похоронить низкомаржинальные бизнесы, типа интернет-ритейла, маркетплейсов.
Завали конкурента, устрой к нему свистуна!
И штраф до 10% при повышенном спросе на штрафы.