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Минцифры согласовало законопроект об оборотных штрафах за утечки личных данных пользователей — «Ъ» Статьи редакции

Нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота, а при попытке скрыть инцидент — до 3%, говорят источники.

  • 26 мая 2022 года в Минцифры прошло обсуждение ужесточения ответственности компаний и физлиц за утечку и распространение персональных данных, рассказали источники «Коммерсанта».
  • На ней Минцифры сообщило, что законопроект о введении оборотных штрафов в отношении компаний, допустивших утечку данных своих клиентов, находится на финальной стадии, рассказал знакомый с деталями встречи собеседник.
  • Согласно инициативе, нарушителям грозит штраф в 1% от годового оборота. Если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток, оборотный штраф может вырасти до 3%, говорят источники.
  • На ближайшей неделе законопроект планируют внести в Госдуму, утверждает «Ъ». В Минцифры не ответили на запрос. Комитет Госдумы по информполитике поддержал инициативу: «Бизнес должен быть мотивирован сохранять данные пользователей в безопасности».
  • В начале апреля глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство вместе с Роскомнадзором выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки в 2022 году. По мнению одного из источников, разработка могла быть ускорена из-за нескольких громких инцидентов: например, у «Яндекс.Еды» и Delivery Club.
  • «Ъ» отмечает, что неясно, кто и как будет подтверждать и классифицировать утечки. Кроме того, личные данные сейчас обрабатывают не только крупные ИТ-компании и банки, но и небольшие предприятия, которые редко инвестируют в кибербезопасность.

#новость #минцифры #утечкиданных

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46 комментариев
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Кирилл Добряков

ага, получается компания заплатит штраф в гос бюджет, а людям, чьи данные слили, им как-то это не особо поможет

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Денис Гаврилюк

Вы всегда можете и могли подать иск на компанию. Некоторые уже подали
https://habr.com/ru/news/t/658107/

СМИ: в суд подан первый коллективный иск на…
По информации издания «Ведомости», в московский суд подан первый коллективный иск на «Яндекс.Еду…
habr.com
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SilanseR

Так это пополнение бюджета, а значит новые дороги, больницы и так далее)
Больше интересно, а кто будет гос. Структуры штрафовать или там утечек нет?)
Опять же новый рычаг давления на компании. А штрафы со временем увеличат 100%

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Сергей И

Серьезно? Так уж и дороги с больницами?)

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Андрей Чигаров

Люди будут мотивированы сливать свои персональные данные. Больше утечек - больше дорог и больниц.

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xbevice

Поэтому штраф оборотный, 1% от годового оборота то же еды это довольно большая сумма чтобы хорошенько задуматься.

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igor igorevich

Люди кооперируется и подают групповое заявление в суд.

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Антон Большаков

Хороший бизнес... вчера они начали блокировать ipsec, подталкивая организации переходить на менее защищенный pptp. Ща чаще начнутся азломы и сливы - а им бабки в бюджет.

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Экономический бас

Коллективные иски странно, что они только недавно появились. Люди осваивают их

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igogo

Ну для компаний это будет стимулом хранить данные надежнее.
Так законы и работают вообще то.
Штрафы не призваны помогать пострадавшим, они призваны добиваться соблюдения правил.

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Revenant

Штраф маловат.

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Karzec

Но гораздо больше, чем было. Сдвинулось с места, уже радует

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Revenant

Больше похоже на подачку, чтобы никто не возмущался. Вот вам, например, этого хватило, а мне - нет.

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spspspsspsp

а то же прям возмущались неистово. на вц 100+ комментов да на паре других ресурсов с общим посылом "уууух, негодяи, сволочи, я недоволен!".
не думаю, что кто-то законопроект будет на фоне подобного делать, если уж и из-за возмущений было сделано, то явно не масс, а кого-то посолиднее.

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Игорь Гарановский

Но он явно больше чем 60 тыс которые заплатил Яндекс за утечку

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Revenant

Да я и не спорю. Но при текущем проценте он "слегка" не дотягивает до 7 ярдов, на которые попал Google.

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Эзиз Артыков

Публично обругать матом на дворцовой(можно привязать к столбу), компенсировать 2 мл $ каждому пострадавшему.

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Слегка Придурковатый

Возможно, для обхода этого штрафа будут использовать новояз. К примеру, произошла не "утечка и распространение персональных данных", а "увеличение информации в результате неизбежного роста энтропии вселенной".

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Святослав М.

Этот лайфхак только Яндексу будет разрешен)

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Егор Сергеевич

Вангую будущие шантажи компаний, бывшими сотрудниками. Упер такой данные пользаков и трясешь с компании выкуп вдвое меньше, чем им будет штраф за их утечку )

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Vadim Medvedev

Информационная система должна иметь такую архитектуру, чтобы один пользователь любого ранга не мог в одиночку получить дамп всей базы.

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Blackrock

Тогда компания попав на штраф взыщет сумму ущерба с этого сотрудника и он афигеет потом ))

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Максим Корнеев

Ладно уж, храни свои секреты

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Никита

В идеале конечно бы какой-то прогрессирующий процент, в зависимости от оборота компаний, то есть 1% для какого нибудь салона красоты(условно) и 10% для Яндекса(ещё условнее)

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Gray Matter

Чтобы вообще никакого бизнеса в стране не осталось. Идеально, да.

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Никита

Ну да, 10 я загнул. Хотя в ЕС доходят до 4% от оборота.

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Вадим Д.

Заранее продумывать ответственность нужно. Ну ведь законы целые, неужели сложно просчитать действия и последствия?
Теперь, когда данные просто чуть ли не каждую неделю публикуют и видно что и где все соседи покупают, очухались.
С другой стороны – хотя бы так сделали, м-да.
Вспоминается Вовка из тридевятого: «И так сойдёт!».

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Михаил Загоскин

так у нас сперва подготовят почву для законов, потом сам закон. Вы думали замечаете, как перед законом что-то начинают в новостях массировать

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Вадим Д.

Сначала закон учитывает возможность заинтересованных обогатиться на кажущейся "незрелости" закона, потом, после этого этапа, начинаются доработки, корректировки, "ужесточения" и прочее.
Поэтому зачастую кажется, что закон создан наскоро и не продуман. Так нет – всё там продумано, только не для всех, скажем так.

Хотет ответить, но сделал отдельный комментарий, теперь их 2 )-:

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Михаил Загоскин

Скорее всего в текущей ситуации ищут все возможности собрать бабла, так что мне кажется, что скоро будут новые утечки, и может из банков даже.

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Вадим Д.

Сначала закон учитывает возможность заинтересованных обогатиться на кажущейся "незрелости" закона, потом, после этого этапа, начинаются доработки, корректировки, "ужесточения" и прочее.
Поэтому зачастую кажется, что закон создан наскоро и не продуман. Так нет – всё там продумано, только не для всех, скажем так.

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Денис Гвоздев

Не самое приятное, когда данные пользователей утекают. Не знаю, не особо суровое наказание, как мне кажется

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Слегка Придурковатый

Да нормально, чо. Сто утечек - плюс одна компания у какого-нибудь silovika.

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Денис Коротков

Самые крупные сливы данных уже случились

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Nick

И по 1 млн. руб. тому, чьи данные утекли 😁

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Екатерина Продавцова

Вам до оплаты ипотеки 1 млн не хватает?))

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Nick

Это вы из моих утекщих данных сделали вывод ? 😆

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Дмитрий Одинцов

Чтобы такого не было, нужно, чтобы компании беспокоились о своей репутации в первую очередь, штраф они всегда смогут выплатить и забыть.

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Екатерина Продавцова

Репутация возможна при альтернативах, иначе тупнешь ножкой как недовольный пользователь/клиент «компании с плохой репутацией» и на этом все.

К примеру Авито, ну бубнят в приемку через пост , что дальше ? Альтернатив то особо и нету

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Игорь Ким

Не забудьте штраф ГИБДД выписать, оттуда тоже данные утекли)

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Полицейский глобус

Наивный)) сказано же, что закон обратной силы не имеет

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Полицейский глобус

Только нам это уже не поможет.

Заходя на тот известный сайт и забив в поиск свой номер, я вижу полное ФИО и точный адрес.

И даже номер не нужен, достаточно знать фамилию и он выдаёт полный список однофамильцев.

Меня уже посчитали.

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Слегка Придурковатый

ПОПАЛСЯ!

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Alexander Ivanov

Такой штраф может похоронить низкомаржинальные бизнесы, типа интернет-ритейла, маркетплейсов.

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Аркадий Дорога

Завали конкурента, устрой к нему свистуна!

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Мистер Андерсон

И штраф до 10% при повышенном спросе на штрафы.

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