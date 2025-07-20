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Полина Лааксо
Маркетинг

«Яндекс Музыка» открыла доступ к инструменту для платного продвижения релизов «Импульс»

Им могут воспользоваться артисты с ежемесячной аудиторией от 5000 слушателей.

  • Для запуска кампании исполнитель или менеджер должен пройти верификацию в BandLink и привязать к личному кабинету аккаунт в «Яндекс Директе», рассказали в компании.
  • Формата два: продвижение только на сайтах из рекламной сети «Яндекса» или в том числе в «Яндекс Музыке» в виде промоблока.
  • Система автоматически подбирает артисту наиболее релевантный сегмент аудитории. Для этого нейросети анализируют «множество сигналов: от поведения слушателя до контекста прослушиваний».
Источник скриншота: «Яндекс»
Источник скриншота: «Яндекс»
  • Инструмент тестировали в закрытом режиме с декабря 2024 года с ограниченным количеством исполнителей. Тесты завершили 19 июля 2025 года.
  • В лейбле S&P Digital, который запустил свыше 80 кампаний, сообщили, что «стоимость привлечения — одна из самых низких на рынке». Это «в среднем 1,5 рубля за старт». Доля подписчиков, которые «переслушивали» релизы артистов лейбла после лайка, составила 67%.
Источник скриншота: «Яндекс»
Источник скриншота: «Яндекс»
  • «Яндекс Музыка» утверждает, что реинвестирует выручку от продвижения в развитие инструментов и проектов, которые помогают поддержать «локальных артистов». В том числе в «Нитро».

#новости

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