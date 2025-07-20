«Яндекс Музыка» открыла доступ к инструменту для платного продвижения релизов «Импульс»

Им могут воспользоваться артисты с ежемесячной аудиторией от 5000 слушателей.Для запуска кампании исполнитель или менеджер должен пройти верификацию в BandLink и привязать к личному кабинету аккаунт в «Яндекс Директе», рассказали в компании.Формата два: продвижение только на сайтах из рекламной сети «Яндекса» или в том числе в «Яндекс Музыке» в виде промоблока.Система автоматически подбирает артисту наиболее релевантный сегмент аудитории. Для этого нейросети анализируют «множество сигналов: от поведения слушателя до контекста прослушиваний».Источник скриншота: «Яндекс»Инструмент тестировали в закрытом режиме с декабря 2024 года с ограниченным количеством исполнителей. Тесты завершили 19 июля 2025 года.В лейбле S&P Digital, который запустил свыше 80 кампаний, сообщили, что «стоимость привлечения — одна из самых низких на рынке». Это «в среднем 1,5 рубля за старт». Доля подписчиков, которые «переслушивали» релизы артистов лейбла после лайка, составила 67%.Источник скриншота: «Яндекс»«Яндекс Музыка» утверждает, что реинвестирует выручку от продвижения в развитие инструментов и проектов, которые помогают поддержать «локальных артистов». В том числе в «Нитро».#новости