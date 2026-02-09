Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Маркетинг

В соцсети выложили якобы рекламу будущих «умных» наушников OpenAI — компания назвала её «фейком»

Но пользователи допускают, что это партизанский маркетинг.

Скриншот из ролика
Скриншот из ролика
  • 8 февраля 2026 года, когда в Санта-Кларе, штат Калифорния, шла финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, в Reddit появился тред якобы от сотрудника OpenAI: он рассказал, что работал над рекламой, которую так и не показали, и поделился самим роликом.
  • Исходные публикации удалены, но видео всё ещё можно найти в X. В нём актёр Александр Скарсгард, исполняющий роль стража-андроида в сериале «Киллербот», с серебристыми наушниками в ушах смотрит на зеркальный кейс.
  • Президент OpenAI Грег Брокман назвал ролик «фейком». Такой же комментарий дала представительница отдела OpenAI по связям с общественностью Линдси МакКаллум Реми, когда им поделился сооснователь Reddit Алекс Оганян.
  • The Verge подметило, что год назад владелец аккаунта, который разместил публикацию, искал вакансии младшего бухгалтера в Санта-Монике. По словам издания, трудно поверить, что за столь короткий срок он дошёл до участия в разработке рекламы такого уровня.
  • Аналитик исследовательской компании Creative Strategies Макс Вайнбах рассказал в X, что за неделю до «Супербоула» получил запрос о поддержке рекламы носимого ИИ-устройства, которую отправитель якобы готовит в партнёрстве с OpenAI. В нём же упоминался Скарсгард как исполнитель главной роли.
  • По словам главы маркетинга OpenAI Кейт Руш, неизвестные даже создали отдельный сайт, на котором сообщили, что разработчик ChatGPT в последний момент отказался выпускать рекламу.
  • Некоторые пользователи подчеркнули, что опубликованное видео выглядит «настоящим» на фоне того, что бренды выпускают в «последнее время», и трудоёмким для «фейка».
  • Среди теорий — что это либо способ прощупать почву и проверить, как отреагирует аудитория, либо партизанский маркетинг: OpenAI решила прорекламировать будущее устройство, но сэкономить на официальной трансляции.
  • В июле 2025 года OpenAI купила стартап бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва Io за $6,5 млрд, чтобы вместе создать «принципиально новое» ИИ-устройство.
  • Сначала СМИ со ссылкой на источники сообщали, что им станет колонка. Уже в январе 2026 года инсайдер из X под ником Smart Pikachu написал, что OpenAI может выпустить «замену» AirPods. Кейс будет в форме яйца с двумя «капсулами», которые нужно будет помещать за ухо.
  • OpenAI слухи не комментировала — только делилась планами показать продукт во второй половине 2026 года.
Полина Лааксо
Маркетинг
Реклама с «Супербоула» 2026 года: троллинг Coca-Cola, дебют производителя «Оземпика», страх Тора перед ИИ и водочный нейрослоп

Собрали разные ролики, отснятые к финалу Национальной футбольной лиги США, где стоимость рекламы превысила $10 млн.

Пуэрто-риканский исполнитель Bad Bunny. Он выступал в перерыве между таймами. Источник фото: Wired 

#новости

4
1
1
20 комментариев