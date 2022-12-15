Setters объединило свои проекты в холдинг, чтобы быстрее их развивать и инвестировать в новые Статьи редакции
Компании смогут запускать совместные проекты, искать инвестиции внутри и за пределами холдинга, а также обмениваться командами.
- Setters Creative Capital объединит проекты в сферах ИТ, маркетинга и связей с общественностью, а также дизайна, брендинга и других, рассказало агентство.
- На момент публикации в холдинг входят Setters, образовательный проект Setters Education, в сервис по поиску работы «Буду» и принадлежащий проекту сервис карьерных консультаций «Эйч»,, бренд товаров для красоты, здоровья и дома Refeel и PR-агентство «Пиархаб». Вложения в проекты с 2020 по 2022 год составили более $1,5 млн.
- В 2023 году Setters Creative Capital рассчитывает принять новые проекты, в частности на предпосевном и посевном стадиях. Оставить заявку можно на сайте. На инвестиции, а также развитие в 2023-м своих инициатив вроде издания Setters Media холдинг потратит не менее $500 тысяч.
- Коммуникационное агентство Setters основано в 2015 году. Летом 2021 года оно вложило $1 млн в сервис по поиску работы «Буду», в октябре 2022-го — $125 тысяч в «Пиархаб».
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Основателю Тиндер не нужен.
но это ещё не точно, может через интересное количество времени, ой как понадобится))
порадуемся за человека
Вот молодцы, когда молодцы
Молодцы что развиваются, расширяются ,ищут инвестиции и у них все получается ,желаю им удачи!
с такими амбициями очень далеко пойдут