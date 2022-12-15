От трёх человек до трёх офисов: как росла и ошибалась команда агентства

Генеральный директор Евгений Давыдов и команда агентства рассказали, как выжили, несмотря на быстрый рост, достигли годовой выручки в 150 млн рублей и открывают офисы в США.