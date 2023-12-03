Проект малых экранов на такси был для нас тестовым. Он показал, что, для того чтобы предоставить нужный клиентам охват аудитории, необходимо запустить экранов в десять раз больше.

За [2023 год «Яндекс»] не установил ни одного дополнительного экрана. Мы так и остались на малых охватах и в продлении работы с текущим партнёром не видим смысла.