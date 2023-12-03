«Яндекс» и оператор Maer свернули сотрудничество по размещению рекламы на крышах такси из-за низкой эффективности — РБК Статьи редакции
Речь об объявлениях, которые показываются на медиаэкранах.
- О том, что компании больше не будут сотрудничать, рассказали источники РБК на медиарынке. Один утверждает, что соглашение расторг «Яндекс», недовольный результатами проекта. Часть собеседников отметила, что договор не расторгали: у него истёк срок действия, а продлевать его не захотели обе стороны.
- Глава компании-оператора наружной рекламы Maer Константин Майор сослался на «масштабные» изменения в структуре «Яндекса», которые затронули состав команды проекта, и рассказал о низкой эффективности партнёрства.
- «Яндекс» не стал комментировать ситуацию, но, по словам одного из собеседников РБК, отказываться от рекламы на крышах такси он не хочет. Источник издания рассказал, что компания предлагала сделку оператору «наружки» Russ, но тот якобы отказался. Основной заинтересованный претендент — это медиагруппа «Рим». Там сообщили, что начнут продавать и размещать рекламу на такси с января 2024 года.
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пусть попробуют на крышах домов, чтобы смотрели в небо
вспомнилось вот это
нужно немного подумать над текстом)
но только в Питере
Меньше рекламы - хорошо. Я бы вообще запретил законодательно даже надписи на такси.
Ну значит будете ещё больше за поездку платить, делов-то.
Очень сомнительно - на крыше - это "дополнительная возможность заработка" для владельца такси, а не "компенсирующая стоимость поездки". Т.е. платить пассажир в любом случае условные 300р платил вне зависимости есть на машине экран или нет.
Но и надписи на такси - не такое уж "зло".
На сколько эта реклама снижает стоимость поездки? На 5 копеек?
многие лишаться работы, потому что вам не хочется просто смотреть на надписи?
Эффективнее это реклама в подголовниках с мониторами и выдача рекламы в соответствии с профилем пользователя Я.Такси.
Не вижу технических проблем передачи рекламного идентификатора, но вижу проблему, когда искал подарок близкому человеку, а он тебе рекламу при совместной поездке выдает. Это будет epic fail.
И что бы аудио! Голосом Алисы: Добрый день, Pavel Voronkov, мы заметили что вы часто ездите в бордель в Мытищах, в магазине по дороге есть акция на презервативы и цветы. Так же вы неделю назад интересовались анальной смазкой, сейчас на неё большая скидка в Я-Маркете. Желаете купить?
iPhuck 10
Даешь 💯% нет
Это было сразу ясно
Это было сразу ясно кому было, а кому не было
Не обратить не возможно, на мой взгляд. Другое дело, что все что довелось на ней видеть меня не интересовало совсем.
Подобный информационный мусор может вызвать только раздражение.
(так вот почему в Москве «все» злые)