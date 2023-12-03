Маркетинг
Полина Лааксо

«Яндекс» и оператор Maer свернули сотрудничество по размещению рекламы на крышах такси из-за низкой эффективности — РБК Статьи редакции

Речь об объявлениях, которые показываются на медиаэкранах.

  • О том, что компании больше не будут сотрудничать, рассказали источники РБК на медиарынке. Один утверждает, что соглашение расторг «Яндекс», недовольный результатами проекта. Часть собеседников отметила, что договор не расторгали: у него истёк срок действия, а продлевать его не захотели обе стороны.
  • Глава компании-оператора наружной рекламы Maer Константин Майор сослался на «масштабные» изменения в структуре «Яндекса», которые затронули состав команды проекта, и рассказал о низкой эффективности партнёрства.

Проект малых экранов на такси был для нас тестовым. Он показал, что, для того чтобы предоставить нужный клиентам охват аудитории, необходимо запустить экранов в десять раз больше.

За [2023 год «Яндекс»] не установил ни одного дополнительного экрана. Мы так и остались на малых охватах и в продлении работы с текущим партнёром не видим смысла.

Константин Майор, глава Maer
  • «Яндекс» не стал комментировать ситуацию, но, по словам одного из собеседников РБК, отказываться от рекламы на крышах такси он не хочет. Источник издания рассказал, что компания предлагала сделку оператору «наружки» Russ, но тот якобы отказался. Основной заинтересованный претендент — это медиагруппа «Рим». Там сообщили, что начнут продавать и размещать рекламу на такси с января 2024 года.
Обращаете внимание на рекламу, размещённую на такси?
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Источник фото: HypeTime

#новости #яндекс #наружнаяреклама #maer

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17 комментариев
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 ELIFAS LEVi

пусть попробуют на крышах домов, чтобы смотрели в небо

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Полина Лааксо
Автор

вспомнилось вот это

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Влад Каничев

нужно немного подумать над текстом)

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Подментованный кот

но только в Питере

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Вася Пражкин

Меньше рекламы - хорошо. Я бы вообще запретил законодательно даже надписи на такси.

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DxdV

Ну значит будете ещё больше за поездку платить, делов-то.

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ilia

Очень сомнительно - на крыше - это "дополнительная возможность заработка" для владельца такси, а не "компенсирующая стоимость поездки". Т.е. платить пассажир в любом случае условные 300р платил вне зависимости есть на машине экран или нет.

Но и надписи на такси - не такое уж "зло".

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Иванов Иван

На сколько эта реклама снижает стоимость поездки? На 5 копеек?

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Наталья Калинина

многие лишаться работы, потому что вам не хочется просто смотреть на надписи?

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Pavel Voronkov

Эффективнее это реклама в подголовниках с мониторами и выдача рекламы в соответствии с профилем пользователя Я.Такси.
Не вижу технических проблем передачи рекламного идентификатора, но вижу проблему, когда искал подарок близкому человеку, а он тебе рекламу при совместной поездке выдает. Это будет epic fail.

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Иванов Иван

И что бы аудио! Голосом Алисы: Добрый день, Pavel Voronkov, мы заметили что вы часто ездите в бордель в Мытищах, в магазине по дороге есть акция на презервативы и цветы. Так же вы неделю назад интересовались анальной смазкой, сейчас на неё большая скидка в Я-Маркете. Желаете купить?

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Ivan Mart

iPhuck 10

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Невероятный Блондин

Даешь 💯% нет

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Денис Демидов

Это было сразу ясно

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Влад Каничев

Это было сразу ясно кому было, а кому не было

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Forgotten Games

Не обратить не возможно, на мой взгляд. Другое дело, что все что довелось на ней видеть меня не интересовало совсем.

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Beton

Подобный информационный мусор может вызвать только раздражение.
(так вот почему в Москве «все» злые)

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14 комментариев
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