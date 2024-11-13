Wildberries начал тестировать кастомизацию магазинов для продавцов по подписке

Будет стоит 9990 рублей в месяц.Инструмент называется «Витрина магазина», пишет Shopper's со ссылкой на маркетплейс. Пока Wildberries будет тестировать его на «группе продавцов».Предприниматели могут создать уникальную ссылку для магазина на площадке, разместить баннер в своём стиле или в соответствии с акциями на сайте и в приложении, а также создать подборки товаров, которые будут отображаться в виде карусели над основными карточками товаров.Маркетплейс считает, что с помощью витрины доступ к ассортименту станет удобнее, продавцы смогут управлять товарами в подборках и обновлять баннеры к праздничным сезонам.Стоимость использования кастомизированной витрины — 9990 рублей в месяц.Как отмечает издание, подобные решения есть и у других маркетплейсов. Например, у Ozon три типа витрин: бесплатная базовая, Premium по подписке и индивидуальная. У «Яндекс Маркета» также есть конструктор витрины.#новости #wildberries
1. Никто не заходит на витрины продавцов
2. В мобильном все равно никакой кастомизации не видно и ее возможности очень ограничены, а основная аудитория сидит именно в приложении
продавец не будет платить 9 990 р в месяц чистых доп расходов - это скорее первый пункт
Продавцам может и не надо, но 20$ - это 20$
Это чтобы лучше продавать биллборды Мирзоянов
Я думаю, сделают, чтобы заходили. Чето типо профилей будет
Для бизнеса это та же индексация в поиске и сокращение затрат на разработку сайта, можно будет сделать аля Shopify магазин и туда залить все товары
Заходят и часто.
В нашу точно, т.к. поиск и рекомендации у МП не очень. А у многих товаров есть сопутствующие.
В нашем случае (запчасти) хотят найти и добавить другие. Раз уж разбирать устройство - то сразу менять всё, что выглядит не очень. Визуально ищут по каталогу.
У некоторых вещевых, мебельных магазинов общий стиль продукта. Одежду удобно по продавцу смотреть.
нетленное