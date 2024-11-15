Ozon запланировал войти в список участников ВЭД, чтобы ускорить доставку товаров из Китая и снизить затраты

Пока в перечне участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нет ни одного российского маркетплейса.На ноябрь 2024 года Ozon Global — это подразделение по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа — оформляет экспресс-грузы через таможенных брокеров. Если зарегистрируется как участник ВЭД, сможет делать это в том числе самостоятельно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Ozon.Это, помимо прочего, упростит отслеживание грузов и позволит обрабатывать больше заказов из Китая. А сэкономить можно будет, например, на наценках таможенных брокеров, добавил один из собеседников газеты.По словам юриста Forte Tax & Law Юлии Талагаевой, чтобы получить статус участника ВЭД, требуются «значительные» инвестиции. В списке всего 12 российских юрлиц. Все они управляют крупными складами временного хранения (СВХ) в «регионах значимых логистических точек».У юрлица должен быть статус таможенного представителя, а для этого нужно соответствовать «значительному числу требований таможенного законодательства». Например, «застраховать риск гражданской ответственности и внести обеспечение исполнения обязанности в размере не менее €500 тысяч» (чуть больше 52 млн рублей по курсу на 15 ноября 2024 года).На лицевом таможенном счёте компании должен быть рублёвый эквивалент €250 тысячам (около 26 млн рублей), а СВХ нужно оборудовать рентгеном для проверки грузов. И это лишь часть требований. Какие Ozon уже выполнил, компания не сказала, но СВХ есть — в Благовещенке.Источник фото: «Ведомости»В 2022 году Ozon Global открыло представительство в Турции и в Китае.Таня БоброваМаркетплейсы6 ноябОтчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 41% — до 153,7 млрд рублей, убыток составил 740 млн рублей Компания отчиталась за третий квартал 2024 года.#новости #ozon
Там это, новость нужно пилить, что бакс на «бирже» сотку пробил. Курс на понедельник будет выше 100 — не дождался 1000-и дней родненький
они же обещали не сдерживать рост
Да господи, всем давно насрать, сколько там доллар
а если нет?
И что теперь всё изменится и мир больше не будет прежним, таким как при баксе по 90?
Озон глобал это кот в мешке. Источник палёнки напрямую от китайцев.
Вот вот, нашли чем похвалиться