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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ozon запланировал войти в список участников ВЭД, чтобы ускорить доставку товаров из Китая и снизить затраты

Пока в перечне участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нет ни одного российского маркетплейса.

  • На ноябрь 2024 года Ozon Global — это подразделение по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа — оформляет экспресс-грузы через таможенных брокеров. Если зарегистрируется как участник ВЭД, сможет делать это в том числе самостоятельно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Ozon.
  • Это, помимо прочего, упростит отслеживание грузов и позволит обрабатывать больше заказов из Китая. А сэкономить можно будет, например, на наценках таможенных брокеров, добавил один из собеседников газеты.
  • По словам юриста Forte Tax & Law Юлии Талагаевой, чтобы получить статус участника ВЭД, требуются «значительные» инвестиции. В списке всего 12 российских юрлиц. Все они управляют крупными складами временного хранения (СВХ) в «регионах значимых логистических точек».
  • У юрлица должен быть статус таможенного представителя, а для этого нужно соответствовать «значительному числу требований таможенного законодательства». Например, «застраховать риск гражданской ответственности и внести обеспечение исполнения обязанности в размере не менее €500 тысяч» (чуть больше 52 млн рублей по курсу на 15 ноября 2024 года).
  • На лицевом таможенном счёте компании должен быть рублёвый эквивалент €250 тысячам (около 26 млн рублей), а СВХ нужно оборудовать рентгеном для проверки грузов. И это лишь часть требований. Какие Ozon уже выполнил, компания не сказала, но СВХ есть — в Благовещенке.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»
Таня Боброва
Маркетплейсы
Отчёт Ozon за квартал: выручка выросла на 41% — до 153,7 млрд рублей, убыток составил 740 млн рублей

#новости #ozon

22
21 комментарий
Имя любимое мое

Там это, новость нужно пилить, что бакс на «бирже» сотку пробил. Курс на понедельник будет выше 100 — не дождался 1000-и дней родненький

3
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Дмитрий Пинчук

они же обещали не сдерживать рост

3
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Gorbun iz Notr Dama

Да господи, всем давно насрать, сколько там доллар

2
1
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Сергей Д.

а если нет?

1
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ЯжПрограммист

И что теперь всё изменится и мир больше не будет прежним, таким как при баксе по 90?

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Иванов Иван

Озон глобал это кот в мешке. Источник палёнки напрямую от китайцев.

2
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Лариса Власова

Вот вот, нашли чем похвалиться

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