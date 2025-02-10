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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Lamoda начала продавать товары из своего ассортимента через «Яндекс Маркет»

Заказы будут привозить в пункты выдачи Lamoda ― с возможностью примерки и оплаты при получении.

  • По словам компаний, на маркетплейсе доступно свыше 40 тысяч товаров с Lamoda от более чем 300 брендов. Среди них — Nike, Adidas, New Balance, Calvin Klein, Levi's, Moschino, Tommy Hilfiger, Vans, Puma, The North Face, Under Armour, Versace Jeans Couture, H&M и другие. В будущем ассортимент расширят, рассказали в компаниях.
  • За счёт сотрудничества Lamoda получит дополнительный канал дистрибуции, а «Яндекс» — расширит товарное предложение. В 2024 году «Яндекс Доставка» также стала для Lamoda первым внешним логистическим партнёром.
Lamoda начала продавать товары из своего ассортимента через «Яндекс Маркет»
  • Весной 2024 года Lamoda представила собственные бренды женской и мужской одежды Nume и Mademan. В июне запустила бренд обуви Founds.
  • У маркетплейса также есть сеть офлайн-магазинов со спортивной одеждой и обувью Lamoda Sport. В основе ассортимента — товары Adidas, Puma, Reebok и других брендов.

#яндексмаркет #lamoda #новости

1
36 комментариев
Артем Воробьев

Теперь в Я.Маркете будет не только дешевая паль, но и паль по цене оригинальных вещей. Здорово конечно, но лучше бы ламода перестала заниматься такой фигней и начала продавать нормальные вещи.

4
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Andrey Vasilev

Но в новости речь не про wb.

10
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Lupus Canus

Интересно, а как вы паль отличаете от оригинала? Тут один кадр на такой вопрос пихнул картинку с маркетплейса с крссами nike, типа "ну вот 100%".
А они в Индии продаются и на офсайте есть, и цена низкая,ниже, чем на маркетплейсе.
"почему паль"- "дёшево".
Я за 20 евро покупал оригинал, ничего.
И ничего особенного, такие кроссы -так себе во всех смыслах, но факт же есть - оригинал.
Есть какие-то признаки, кроме "я так думаю"?

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Maxim Sergeev

Норм, Ламода красавчики, развиваются и вещи нормальные продают.
А их магазин напротив цума вообще супер.

3
2
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Antny Slmv

Но название мужской линии Mademan это тоска

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Максим Исаев

Зовите, когда через wb можно будет)

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Извините, я вас прокляла

Ваш дорогой вб выглядит как помойка

8
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