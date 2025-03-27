С 3 апреля 2025 года в личном кабинете появится настройка «Автоматически добавлять товар в акции».Об этом маркетплейс сообщил партнёрам. Настройка будет активирована по умолчанию — то есть товары могут автоматически попадать в акции. Площадка предупредит об этом минимум за три рабочих дня до применения акционных цен.Если продавец не хочет, чтобы система добавляла товары в акции автоматически, он сможет установить запрет на автодобавление. Для этого нужно отключить настройку для всех или некоторых позиций. Это можно сделать в разделе «Цены и акции», через API или в мобильном приложении Ozon Seller.Если настройка отключена, маркетплейс будет просто сообщать о проводимых акциях. При желании продавец сможет в них поучаствовать, но отказ от автодобавления при этом останется в силе.Ozon внёс изменения после предписания ФАС. Антимонопольная служба выдала маркетплейсу и Wildberries предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. «Исправиться» маркетплейсы должны были до 28 февраля 2025 года, но после ведомство продлило срок на месяц — до 31 марта 2025-го.#новости #ozon