Продавцы Wildberries смогут бессрочно отказаться от участия в автоакциях после предписания ФАС

Маркетплейс добавит такую опцию вслед за Ozon.РВБ (объединённая компания Wildberries и Russ) сообщила, что изменит механизм автоакций. С 9 апреля 2025 года продавцы смогут установить блокировку на участие товаров в них на семь дней, 30 дней или бессрочно.Если выбрать бессрочную блокировку, система не будет автоматически применять скидки к товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение. Ограничить можно участие как отдельных товаров, так и всех.Возможность вручную участвовать в акциях останется. Продавец сможет подключиться к ним в любое время. До этого партнёры могли заблокировать своё участие на 30 дней, уточнили в компании.27 марта 2025 года о возможности установить запрет на участие в автоакциях рассказал Ozon. Такая опция появится в личном кабинете продавцов с 3 апреля.Маркетплейсы внесли изменения после предписания ФАС, которая выдала им предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. «Исправиться» площадки должны были до 28 февраля 2025 года, но после ведомство продлило срок на месяц — до 31 марта 2025-го.#новости #wildberries