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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries протестирует ИИ-помощника — он поможет подобрать товар по интересам, бюджету или случаю

А также сравнить похожие позиции.

  • «Умного» ассистента встроили в мобильное приложение. Первыми доступ к чат-боту получат участники закрытого тестирования, а в будущем — все пользователи маркетплейса, сообщили в пресс-службе «РВБ».

  • Функции планируют постепенно расширять. ИТ-команда намерена научить ИИ-ассистента предлагать товары по фотографиям, учитывать историю покупок и адаптироваться к вкусу пользователя, а также консультировать по функциям и услугам Wildberries.

  • В апреле 2025 года компания начала тестировать ИИ-функцию для обобщения отзывов на товары. Она анализирует последние 100 комментариев и выделяет из них то, что покупатели упоминают чаще всего.

#новости #wildberries

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