Wildberries протестирует ИИ-помощника — он поможет подобрать товар по интересам, бюджету или случаю

А также сравнить похожие позиции.«Умного» ассистента встроили в мобильное приложение. Первыми доступ к чат-боту получат участники закрытого тестирования, а в будущем — все пользователи маркетплейса, сообщили в пресс-службе «РВБ».Функции планируют постепенно расширять. ИТ-команда намерена научить ИИ-ассистента предлагать товары по фотографиям, учитывать историю покупок и адаптироваться к вкусу пользователя, а также консультировать по функциям и услугам Wildberries.В апреле 2025 года компания начала тестировать ИИ-функцию для обобщения отзывов на товары. Она анализирует последние 100 комментариев и выделяет из них то, что покупатели упоминают чаще всего.#новости #wildberries