Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries заморозит размер комиссий для продавцов на полгода и отменит индекс остатка товаров

На введение индекса продавцы жаловались в ФАС.

Источник: dostavka.mphub.ru
  • О том, что маркетплейс отключит индекс остатка с 1 ноября 2025 года, сообщила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). В пресс-службе маркетплейса подтвердили «Бизнес-секретам» эту информацию.
  • Wildberries ввёл индекс остатка товаров в сентябре 2025 года. Товары с низким индексом продавцы должны реализовать по сниженной цене, оплачивать их хранение по более высокой цене, но со скидкой на продвижение, или вывезти со складов.
  • Продавцы жаловались в том числе на это в ФАС. Антимонопольная служба обязала Wildberries до 30 октября 2025 года изменить правила работы с продавцами.
  • Также маркетплейс сообщил о заморозке размера комиссий за продажу товаров по всем моделям работы на площадке на шесть месяцев — тоже с 1 ноября 2025 года. В АУРЭК отметили в разговоре с «Ведомостями», что за последний год комиссии несколько раз поднимали и Wildberries, и Ozon. Это вызвало «крайне негативную» реакцию среди продавцов.

