«Товар крутится по кругу»: продавцы раскритиковали обновлённые правила Ozon по возврату товаров на склады

Они хотят возвращения к системе, которая работала до 1 октября 2025 года.Источник: «Ведомости»С этой даты маркетплейс изменил правила обработки возвратов по модели FBS — когда продавец хранит товары у себя. Компания начала отправлять заказы, которые покупатели вернули или отменили без претензий к качеству, на собственные склады для повторных продаж.После жалоб продавцов ФАС обязала Ozon изменить правила работы: маркетплейс рассказал, что с 14 ноября 2025-го запустит функцию автовывоза товаров со складов. Компания отметила, что учитывает рекомендации регулятора, но не отрицает — товар после отказа всё ещё отправляется на её собственный склад.Площадка подчёркивает: «обновлённая система не несёт для продавцов дополнительных расходов», сроки доставки возвратов «практически не отличаются», а размещение товара на складе при продаже не оплачивается от 120 до 365 дней.Как пишут «Ведомости», продавцы недовольны и скорректированными правилами — им не нравится, что товары по-прежнему уезжают на склады маркетплейса, а возвраты обрабатываются с задержкой.По их словам, ситуация «практически не изменилась» — «никакого возврата к системе, которая была до 1 октября, не произошло». Также продавцы не могут проверить товар и, если тот повреждён, он вновь отправляется покупателю, возвращается и «крутится по кругу». При этом за логистику платит продавец. Формально продавцам не нужно отслеживать каждую отмену и создавать заявки на возврат. Но сохраняется обязательный промежуточный этап: товар сначала едет на склад Ozon, а затем уже к продавцу. Это удлиняет сроки возврата и создаёт дополнительные риски — например, продавец хочет забрать товар, но не успевает это сделать, потому что пока тот едет на склад, его успевают заказать повторно.