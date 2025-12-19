Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries проведёт ребрендинг ПВЗ — пункты начнут открываться в новом дизайне с 1 февраля 2026 года

Затем обновят и старые.

Источник здесь и далее: Telegram-канал Татьяны Ким
  • Wildberries & Russ подготовила новый брендбук по ремонту пунктов выдачи заказов Wildberries, сообщила пресс-служба объединённой компании.
  • Новый дизайн станет обязательным для ПВЗ, которые начнут открываться с 1 февраля 2026 года. В будущем маркетплейс обновит и уже работающие пункты.
  • В обновленных пунктах выдачи стало больше белого и светло-сиреневого цвета — раньше преобладали тёмно-фиолетовые и малиновые оттенки, отметил Shopper's.
  • «Дизайнеры использовали светлые цвета, продумали освещение и логичное передвижение между зонами», — рассказывает компания.
4 комментария