«Ozon не зарабатывает с чаевых»: маркетплейс — о том, что чаевые от клиентов якобы не доходят до сотрудников ПВЗ

Обсуждение развернулось в X.Источник: @Gekko235Пользовательница под ником @Gekko235 поделилась в соцсети фотографией, на которой, предположительно, сотрудники ПВЗ призвали покупателей не отправлять им чаевые, так как они до них не доходят.Некоторые комментаторы сообщили, что поинтересовались у работников в пунктах рядом с домом, и те подтвердили, что не получают начисления. Кто-то видел аналогичные объявления и раньше.Многие, наоборот, опровергли заявления: сказали, что чаевые доходят в полном объёме без вычета комиссии и без указания отправителя — на карту от «Ozon Банка».«У меня приходят каждый день», — поделился своим скриншотом один из пользователей. Источник: @svab_pВ Ozon напомнили: чтобы получать чаевые, сотрудник ПВЗ должен использовать для выдачи заказов именной аккаунт в приложении «Турбо ПВЗ» — его заводит владелец точки при трудоустройстве — и подключиться к программе «Ozon Банка» по инструкции. Это «добровольно и бесплатно».Ozon ID, к которому привязана учётная запись в «Турбо ПВЗ», должен совпадать с Ozon ID, к которому подключены чаевые. То же касается мобильного номера — он должен быть одинаковым во всех рабочих аккаунтах.В ответ на запрос vc.ru Ozon подчеркнул, что «не зарабатывает с чаевых: деньги от клиента направляются напрямую сотруднику пункта, который выдал заказ».Чаевые могут не доходить, если работник оформляет выдачу с чужого аккаунта. Маркетплейс считает это нарушением, однако признаёт, что такое бывает «из-за человеческого фактора — в период обучения сотрудников или если они забывают войти в свою учётную запись в начале смены». Правда, говорят, что это «исключения».Деньги также не дойдут, если человек не подключился к сервису выплаты чаевых. В таком случае, как утверждает Ozon, их будут держать на «специальном транзитном счёте» и периодически уведомлять сотрудника о сумме накоплений и необходимости подключиться. После подключения деньги поступят на счёт.Евгения ЕвсееваМаркетплейсы13 ноябO