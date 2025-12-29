Популярное
Полина Лааксо
Маркетплейсы

«Ozon не зарабатывает с чаевых»: маркетплейс — о том, что чаевые от клиентов якобы не доходят до сотрудников ПВЗ

Обсуждение развернулось в X.

Источник: @Gekko235
«У меня приходят каждый день», — поделился своим скриншотом один из пользователей. Источник: @svab_p
  • В Ozon напомнили: чтобы получать чаевые, сотрудник ПВЗ должен использовать для выдачи заказов именной аккаунт в приложении «Турбо ПВЗ» — его заводит владелец точки при трудоустройстве — и подключиться к программе «Ozon Банка» по инструкции. Это «добровольно и бесплатно».
  • Ozon ID, к которому привязана учётная запись в «Турбо ПВЗ», должен совпадать с Ozon ID, к которому подключены чаевые. То же касается мобильного номера — он должен быть одинаковым во всех рабочих аккаунтах.
  • В ответ на запрос vc.ru Ozon подчеркнул, что «не зарабатывает с чаевых: деньги от клиента направляются напрямую сотруднику пункта, который выдал заказ».
  • Чаевые могут не доходить, если работник оформляет выдачу с чужого аккаунта. Маркетплейс считает это нарушением, однако признаёт, что такое бывает «из-за человеческого фактора — в период обучения сотрудников или если они забывают войти в свою учётную запись в начале смены». Правда, говорят, что это «исключения».
  • Деньги также не дойдут, если человек не подключился к сервису выплаты чаевых. В таком случае, как утверждает Ozon, их будут держать на «специальном транзитном счёте» и периодически уведомлять сотрудника о сумме накоплений и необходимости подключиться. После подключения деньги поступят на счёт.
Евгения Евсеева
Маркетплейсы
Ozon запустил чаевые для сотрудников ПВЗ

Максимальная сумма — 300 рублей.

Источник: «РИА Новости»

#новости #ozon

