Wildberries рассказал о второй выплате продавцам, чьи товары пострадали от атак на логистические объекты маркетплейса

Их получат более 97 тысяч предпринимателей.Источник: Telegram-канал RWB По словам объединённой компании RWB, выплаты на втором этапе получат более 97 тысяч представителей малого и среднего бизнеса — в том числе предприниматели, которые получили первые поддерживающие выплаты.Деньги зачислят на их балансы на платформе «в ближайшее время». Вывести их можно будет как обычно в соответствии с действующим графиком. Размер выплат и о каких именно логистических объектах идёт речь, компания не уточнила.Первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали в Электростали, основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала 22 июля 2026 года. По её словам, мера затронула «самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей», которых более 88 тысяч.После канал «Свободная касса» со ссылкой на скриншоты сообщений продавцов писал, что маркетплейс начислил «поддерживающие выплаты за товары» в размере от 3% до 50% от себестоимости остатков на складе. В Wildberries тогда же уточняли: поддержка запускается поэтапно по мере обработки информации и оценки последствий.Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи, Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, пожар случился на складах в Рязани, Пензе и Сарапуле.«WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак. «WB Банк» также отменил для партнёров маркетплейса плату за обслуживание счетов и комиссии за переводы.30 июля Минэкономразвития, Минфину, ФНС совместно с ЦБ и объединениями предпринимателей поручили проработать меры поддержки пострадавшего бизнеса.Артур ТомилкоДеньги29 июляReuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане. #новости #wildberries