«WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак на склады Wildberries

«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе

Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.