Продавцы Wildberries пожаловались на «маленькие» суммы компенсаций от маркетплейса — они получили от 3% до 50% от себестоимости товаров

В компании говорят, что это не финальные выплаты.Источник: ТАССО жалобах написал Telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на скриншоты сообщений продавцов.22 июля 2026 года основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. В первую очередь деньги пообещали «самым маленьким и наименее защищённым предпринимателям» — их более 88 тысяч.«Свободная касса» изучила чаты продавцов, где они поделились, что средства действительно начали поступать. В объявлении говорится, что это «поддерживающие выплаты за товары». Как отмечает Telegram-канал, речь не о компенсации за ущерб.Некоторым продавцам начислили 50% от себестоимости остатков на складе, другим — от 3% до 40%. «Свободная касса» пишет: «понятной логики в расчёте выплат пока не прослеживается», а большинство получило «скромные суммы».Ким говорила, что на оценку последствий ударов по складам и определение объёма компенсаций потребуется около 30 дней. По её словам, это процесс «более сложный». «Т-Бизнес секреты» со ссылкой на маркетплейс написало, что сумма полученных выплат — не финальная. Их пока получили продавцы с «небольшими остатками».Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновит работу 23 июля — он не пострадал. В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.Тая СиринаЛичный опытвчера«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.#новости #wildberries