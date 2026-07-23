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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Продавцы Wildberries пожаловались на «маленькие» суммы компенсаций от маркетплейса — они получили от 3% до 50% от себестоимости товаров

В компании говорят, что это не финальные выплаты.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • О жалобах написал Telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на скриншоты сообщений продавцов.
  • 22 июля 2026 года основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. В первую очередь деньги пообещали «самым маленьким и наименее защищённым предпринимателям» — их более 88 тысяч.
  • «Свободная касса» изучила чаты продавцов, где они поделились, что средства действительно начали поступать. В объявлении говорится, что это «поддерживающие выплаты за товары». Как отмечает Telegram-канал, речь не о компенсации за ущерб.
  • Некоторым продавцам начислили 50% от себестоимости остатков на складе, другим — от 3% до 40%. «Свободная касса» пишет: «понятной логики в расчёте выплат пока не прослеживается», а большинство получило «скромные суммы».
  • Ким говорила, что на оценку последствий ударов по складам и определение объёма компенсаций потребуется около 30 дней. По её словам, это процесс «более сложный». «Т-Бизнес секреты» со ссылкой на маркетплейс написало, что сумма полученных выплат — не финальная. Их пока получили продавцы с «небольшими остатками».
  • Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновит работу 23 июля — он не пострадал. В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.
  • Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».
  • Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.
Тая Сирина
Личный опыт
«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе

Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.

После пожаров продавцы стали массово записывать видео и делиться переживаниями. Источник фото: Instagram*

#новости #wildberries

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