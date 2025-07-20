Комитет Госдумы рекомендовал одобрить поправки, которые обяжут часть аудиовизуальных сервисов и соцсетей блокировать фильмы с дискредитацией «традиционных ценностей»

Законопроект должны рассмотреть во втором чтении.Внимание на заключение комитета по информполитике обратил «Интерфакс». Согласно проекту, от владельцев сайтов и страниц с доступом к «аудиовизуальным произведениям» потребуют «не допускать» распространение контента, который дискредитирует или отрицает «традиционные российские духовно-нравственные ценности».Это касается сайтов и страниц, доступ к которым предоставляют за плату или при условии просмотра рекламы — и чья российская аудитория превышает 100 тысяч пользователей в день.Владелец обязан заблокировать такой контент в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора. Заключение о дискредитации будет выдавать Минкульт.Аналогичное положение предусмотрено для владельцев соцсетей с суточной российской аудиторией свыше 500 тысяч человек. Они должны будут ограничивать доступ к фильмам, которые Минкульт признает «дискредитирующими» или «отрицающими» ценности, на «персональных страницах» пользователей.Автор поправок — первый замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин. Он отмечал, что Минкульт «выработает чёткие и прозрачные критерии оценки, чтобы избежать перегибов», а также призывал не путать «дискредитацию» или «пропаганду отрицания ценностей» с «обязанностью соответствовать» им.Юра Борисов. Кадр из фильма «Анора» Шона Бейкера Законопроект, который также касается прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров, внесли в Госдуму в декабре 2024 года и поддержали в первом чтении в июне 2025 года. Срок вступления документа в силу, указанный в редакции ко второму чтению, — 1 марта 2026 года.Евгения ЕвсееваМедиа27 июняОнлайн-кинотеатры попросили убрать из законопроекта о прокатных удостоверениях «преференции для пиратов» И в целом отсрочить его вступление до 1 марта 2026 года. #новости