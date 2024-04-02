В Кыргызстане перестанут работать карты российской платёжной системы «Мир» Статьи редакции
Обслуживание прекратят с 5 апреля 2024 года.
- Об этом сообщила пресс-служба оператора национальной платёжной системы Кыргызстана «Элкарт» — «Межбанковского процессингового центра» (МПЦ).
- Причина — внесение Национальной системы платёжных карт (НСПК; оператор карт «Мир») в SDN-лист Минфина США 23 февраля 2024 года. Так, МПЦ рассчитывает «минимизировать риск» попадания своих структур под вторичные санкции со стороны США.
- Недоступными станут следующие операции: переводы с карты на карту между двумя системами, безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также онлайн-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
- С 30 марта 2024 года обслуживание карт «Мир» прекратили также банки-участники Armenian Card, но с ними продолжит работать «ВТБ Армения». С 3 апреля поддержку «Мир» отключит и Samsung Pay.
- Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России, ещё осенью 2022 года. На октябрь того года обслуживать эти карты перестали десять банков в Кыргызстане.
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Демократией завоняло
А можете сказать понятие демократии?)
Это когда где-то ещё карту "мир" блокируют
Да пофиг на МИР, уже все сделали казахские карты 👍🏻
Его же уже давно отшили.
Дак добавь те кто что может
Боятся америкосов
Жаль, что их бабло простирается дальше, чем баллистические ракеты. Бабло побеждает всегда
Ага, спасибо! Именно после того как я прилетела в Кыргызстан
Идите в Демир и сделайте себе карту виза
Ятаган в спыню от КЫРГЫЗМА
Да как вы могли. Вы что мира с нами не хотите?
Вначале армяне. Теперь киргизы. Уже все красные линии перечеркнуты.
Скоро мы запретим вам смотреть. RT и слушать шамана. Держитесь там. Хорошего настроения.
И планшеты наши запрещены будут у вас. Так что вам хана всем.
М-дя
А вообще остались страны, где принимают "Мир", если даже Кыргызстан нефрит таяк в спину? Ну кроме Белоруссии. Есть ещё страны, где полноценно работают?
Очередной геополитический успех ) Одни успехи в последнее время )
Неожиданно конечно, можете забыть о такси, все лавочка закрыта)
Ещё и 3 годика . И все станет понятно
https://youtu.be/wpXt4S884no?si=0QlRZU-nhln0OrAF
Если честно, то вообще пох*й
Предлагаю Кыргызам в России выдавать зарплату только на карточки Мир