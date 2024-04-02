Деньги
Полина Лааксо

В Кыргызстане перестанут работать карты российской платёжной системы «Мир» Статьи редакции

Обслуживание прекратят с 5 апреля 2024 года.

  • Об этом сообщила пресс-служба оператора национальной платёжной системы Кыргызстана «Элкарт» — «Межбанковского процессингового центра» (МПЦ).
  • Причина — внесение Национальной системы платёжных карт (НСПК; оператор карт «Мир») в SDN-лист Минфина США 23 февраля 2024 года. Так, МПЦ рассчитывает «минимизировать риск» попадания своих структур под вторичные санкции со стороны США.
  • Недоступными станут следующие операции: переводы с карты на карту между двумя системами, безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, а также онлайн-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий.
  • С 30 марта 2024 года обслуживание карт «Мир» прекратили также банки-участники Armenian Card, но с ними продолжит работать «ВТБ Армения». С 3 апреля поддержку «Мир» отключит и Samsung Pay.
  • Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России, ещё осенью 2022 года. На октябрь того года обслуживать эти карты перестали десять банков в Кыргызстане.
Источник фото: «Ъ»

#новости #мир

68 показов
695 открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Михаил Михалыч

Демократией завоняло

Ответить
Развернуть ветку
Skankhunt42

А можете сказать понятие демократии?)

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Это когда где-то ещё карту "мир" блокируют

Ответить
Развернуть ветку
Anton

Да пофиг на МИР, уже все сделали казахские карты 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Его же уже давно отшили.

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Николай Черепанов

Дак добавь те кто что может

Ответить
Развернуть ветку
viktorian85

Боятся америкосов

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Жаль, что их бабло простирается дальше, чем баллистические ракеты. Бабло побеждает всегда

Ответить
Развернуть ветку
Anara Zhanibek

Ага, спасибо! Именно после того как я прилетела в Кыргызстан

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Идите в Демир и сделайте себе карту виза

Ответить
Развернуть ветку
Александр П

Ятаган в спыню от КЫРГЫЗМА

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

Да как вы могли. Вы что мира с нами не хотите?
Вначале армяне. Теперь киргизы. Уже все красные линии перечеркнуты.
Скоро мы запретим вам смотреть. RT и слушать шамана. Держитесь там. Хорошего настроения.
И планшеты наши запрещены будут у вас. Так что вам хана всем.

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

М-дя

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

А вообще остались страны, где принимают "Мир", если даже Кыргызстан нефрит таяк в спину? Ну кроме Белоруссии. Есть ещё страны, где полноценно работают?

Ответить
Развернуть ветку
Котик Котиков

Очередной геополитический успех ) Одни успехи в последнее время )

Ответить
Развернуть ветку
Kristina Baturina

Неожиданно конечно, можете забыть о такси, все лавочка закрыта)

Ответить
Развернуть ветку
Dektor

Ещё и 3 годика . И все станет понятно

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев
В Кыргызстане перестанут работать карты российской платёжной системы «Мир»

https://youtu.be/wpXt4S884no?si=0QlRZU-nhln0OrAF

Ответить
Развернуть ветку
Томский Сибирячок

Если честно, то вообще пох*й

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Предлагаю Кыргызам в России выдавать зарплату только на карточки Мир

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда