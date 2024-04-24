Отчёт Tesla за квартал: продажи замедляются на фоне конкуренции, чистая прибыль упала на 55% Статьи редакции
Но акции компании выросли на 13% после заявления Маска о планах по выпуску новых моделей в начале 2025 года.
- Выручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% и составила $21,3 млрд, следует из отчёта компании. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд.
- Падение финансовых показателей связано c растущей конкуренцией и снижением цен на электромобили, пишет CNBC. Так, с начала 2024-го компания снизила стоимость Model 3 в Китае (до $32 тысяч) и Германии (до €40,9 тысяч). В США Tesla Model S, X и Y подешевели на $2000.
- Во время звонка с инвесторами глава компании Илон Маск рассказал о планах начать производство новых моделей, в том числе «более доступных», в начале 2025 года. Их будут собирать «на тех же линиях», что и текущие модели Tesla. Это должно ускорить темпы производства «более чем на 50%» по сравнению с уровнем 2023 года.
- Маск также сообщил об инвестициях в инфраструктуру ИИ и заявил, что компания ведёт переговоры с «одним из крупных автопроизводителей» о лицензировании системы помощи водителю (Full Self-Driving).
- После отчёта и заявлений Маска акции Tesla на расширенных торгах выросли на 13%, до $144,6 за штуку. При этом с начала года бумаги потеряли больше 40% стоимости, отмечает CNBC.
- В начале апреля 2024 года Tesla сообщила о падении поставок в первом квартале на 8,5%, до 386,8 тысячи электромобилей — впервые за четыре года. Снижение цен не помогло компании стимулировать продажи из-за роста конкуренции по всему миру, отмечало Reuters.
- 19 апреля Tesla отозвала ««практически все»» проданные Cybertruck из-за проблем с педалью газа. Она может застревать в зажатом до максимума состоянии.
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Нельзя всегда вверх
И все таки Тесла единственная компания кроме BYD которая не теряет деньги на продажи каждого электрокара.
Маржа упала до уровня традиционных производителей.
Китайцы датируются
Роботов массово надо лепить, начать с Т800.
Конкуренция с китайскими электрокарами растёт, вангую, что в средне- и долгосрочной перспективе Tesla будет еще сложнее на поприще производства авто
прибыль упала ,а акции выросли,так может только Маск) Ну посмотри в 2025 году ,что будет с продажами когда выпустят новые модели
Ждем теслоёбов с объяснением, почему это хорошо
Илон найдёт выход