Деньги
Артур Томилко

Отчёт Tesla за квартал: продажи замедляются на фоне конкуренции, чистая прибыль упала на 55% Статьи редакции

Но акции компании выросли на 13% после заявления Маска о планах по выпуску новых моделей в начале 2025 года.

  • Выручка Tesla по итогам первого квартала 2024 года снизилась на 9% и составила $21,3 млрд, следует из отчёта компании. Чистая прибыль сократилась на 55%, до $1,13 млрд.
  • Падение финансовых показателей связано c растущей конкуренцией и снижением цен на электромобили, пишет CNBC. Так, с начала 2024-го компания снизила стоимость Model 3 в Китае (до $32 тысяч) и Германии (до €40,9 тысяч). В США Tesla Model S, X и Y подешевели на $2000.
  • Во время звонка с инвесторами глава компании Илон Маск рассказал о планах начать производство новых моделей, в том числе «более доступных», в начале 2025 года. Их будут собирать «на тех же линиях», что и текущие модели Tesla. Это должно ускорить темпы производства «более чем на 50%» по сравнению с уровнем 2023 года.
  • Маск также сообщил об инвестициях в инфраструктуру ИИ и заявил, что компания ведёт переговоры с «одним из крупных автопроизводителей» о лицензировании системы помощи водителю (Full Self-Driving).
  • После отчёта и заявлений Маска акции Tesla на расширенных торгах выросли на 13%, до $144,6 за штуку. При этом с начала года бумаги потеряли больше 40% стоимости, отмечает CNBC.
Фото Reuters
  • В начале апреля 2024 года Tesla сообщила о падении поставок в первом квартале на 8,5%, до 386,8 тысячи электромобилей — впервые за четыре года. Снижение цен не помогло компании стимулировать продажи из-за роста конкуренции по всему миру, отмечало Reuters.
  • 19 апреля Tesla отозвала ««практически все»» проданные Cybertruck из-за проблем с педалью газа. Она может застревать в зажатом до максимума состоянии.

#новости #tesla #отчётность

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8 комментариев
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 Юрий Пепперони

Нельзя всегда вверх

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Dimitri

И все таки Тесла единственная компания кроме BYD которая не теряет деньги на продажи каждого электрокара.
Маржа упала до уровня традиционных производителей.

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Андрей

Китайцы датируются

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Вадим Д.

Роботов массово надо лепить, начать с Т800.

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Артур Панченко

Конкуренция с китайскими электрокарами растёт, вангую, что в средне- и долгосрочной перспективе Tesla будет еще сложнее на поприще производства авто

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Иван Рукавин

прибыль упала ,а акции выросли,так может только Маск) Ну посмотри в 2025 году ,что будет с продажами когда выпустят новые модели

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Я сказал свое имя машине

Ждем теслоёбов с объяснением, почему это хорошо

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лука

Илон найдёт выход

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5 комментариев
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