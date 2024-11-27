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Полина Лааксо
Деньги

«Газпромбанк» вернёт части клиентов комиссию за выпуск карты UnionPay

Оформление стоило 5000 рублей.

  • Компенсацию могут запросить те, кто получил карту в ноябре 2024 года или в период с августа по октябрь того же года, но при этом не успел воспользоваться ею за рубежом, рассказала редакция «Вестник UnionPay в России» со ссылкой на сообщение банка.
Источник фото: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20241124%2Fbanki-1985412435.html&postId=1676562" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • 21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же тот сообщил, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.
  • 22 ноября банк предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных услуг. После этого клиенты стали замечать, что карты не работают в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии и в других странах.
  • 23 ноября РБК узнало, что банк уведомил клиентов об отключении карт от платёжной сети UnionPay, поэтому у них и не получалось ни снять деньги, ни оплатить покупку.
Полина Лааксо
Деньги
Где оформить карту UnionPay для использования за рубежом

Пока — в «Россельхозбанке» (РСХБ) и «Азиатско-Тихоокеанском банке» (АТБ).

Источник фото: «РИА Новости»

#новости #газпромбанк #unionpay

22
43 комментария
Запопу Кусь

Пилите уже пост про 110 💁‍♀️
Хоть с комментов поржём 😸

4
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ЯжПрограммист

поздно, нужно скоро про 115 будет пилить

1
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gamer5500

Зарегестрировался тут ради постов о курсе доллара

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Борис Каширов

Его пока запилят доллар успеет еще плюс парочку рублей добрать))

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Алекс

Так ожидаемо, конец года, выручку продать не обязали, спрос на валюту огромный, плюс у Газпрома и Лукрйла кончились долгосроки

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Pavel Loginov

а что за комменты? рубль опять вырос. это же величие!

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lucklessman

На vc.ru есть умники, утверждающие, что выпуск карты был недорогим.

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