«Газпромбанк» вернёт части клиентов комиссию за выпуск карты UnionPay

Оформление стоило 5000 рублей.Компенсацию могут запросить те, кто получил карту в ноябре 2024 года или в период с августа по октябрь того же года, но при этом не успел воспользоваться ею за рубежом, рассказала редакция «Вестник UnionPay в России» со ссылкой на сообщение банка.Источник фото: «РИА Новости»21 ноября 2024 года «Газпромбанк» попал под санкции Минфина США. Тогда же тот сообщил, что ограничения не повлияют на его работу на территории России.22 ноября банк предупредил о возможных проблемах с работой карт UnionPay за рубежом и убрал их из списка доступных услуг. После этого клиенты стали замечать, что карты не работают в Венгрии, Вьетнаме, Германии, Казахстане, Катаре, Китае, ОАЭ, Сербии, Таиланде, Турции, Японии и в других странах.23 ноября РБК узнало, что банк уведомил клиентов об отключении карт от платёжной сети UnionPay, поэтому у них и не получалось ни снять деньги, ни оплатить покупку.Полина ЛааксоДеньги25 ноябГде оформить карту UnionPay для использования за рубежом Пока — в «Россельхозбанке» (РСХБ) и «Азиатско-Тихоокеанском банке» (АТБ).#новости #газпромбанк #unionpay
Пилите уже пост про 110 💁♀️
Хоть с комментов поржём 😸
поздно, нужно скоро про 115 будет пилить
Зарегестрировался тут ради постов о курсе доллара
Его пока запилят доллар успеет еще плюс парочку рублей добрать))
Так ожидаемо, конец года, выручку продать не обязали, спрос на валюту огромный, плюс у Газпрома и Лукрйла кончились долгосроки
а что за комменты? рубль опять вырос. это же величие!
На vc.ru есть умники, утверждающие, что выпуск карты был недорогим.